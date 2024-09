Dans le monde entier, de plus en plus d'enfants sont myopes.

Un nombre croissant de jeunes individus à travers le monde lutte contre la myopie, avec un tiers d'entre eux touchés. Cette tendance s'accélère rapidement, selon des recherches récentes. D'ici 2050, on estime qu'environ 740 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde seront atteints, représentant environ 40 % de ceux âgés de cinq ans et plus.

Cette prévision est avancée par une équipe de l'Université Sun Yat-sen à Guangzhou, en Chine, publiée dans le "Journal britannique d'ophtalmologie". Basée sur l'analyse d'enquêtes et de rapports de 50 pays, l'équipe a examiné des données de plus de 5,4 millions de jeunes individus âgés de 5 à 19 ans, dont plus de 1,9 million étaient myopes.

La myopie se développe souvent pendant l'enfance, entraînant généralement une vision floue des objets éloignés. Si les gènes peuvent jouer un rôle, la récente augmentation est principalement attribuée à des changements de mode de vie tels que le temps passé à l'intérieur et l'utilisation des écrans.

Disparités selon l'âge et le sexe

La prévalence de la myopie a augmenté de manière significative de 1990 à 2023, le pourcentage de jeunes individus touchés restant stable à environ 24-25 % entre 1990 et 2010. Le taux d'augmentation s'est accéléré par la suite, atteignant 36 % en 2023.

Le sexe joue également un rôle : les filles ont des taux de myopie légèrement plus élevés que les garçons, que les chercheurs attribuent à des facteurs tels que moins de temps passé à l'extérieur et une plus grande implication dans des activités nécessitant une concentration de près. Une éducation plus longue et le fait de vivre dans des zones urbaines augmentent également le risque de myopie.

Préoccupation mondiale

La myopie pourrait devenir un "fardeau de santé mondiale" à l'avenir, prévient l'étude. Cela est particulièrement vrai pour les pays à revenu par habitant faible et moyen, où une augmentation plus importante est attendue. L'Asie devrait avoir la plus forte prévalence de 69 % d'ici 2050, probablement en raison de l'âge scolaire plus précoce.

Le Japon et la Corée du Sud avaient la plus forte prévalence entre 1990 et 2023, avec respectivement près de 86 et 74 % de jeunes individus souffrant de myopie. La Russie, Singapour et la Chine suivaient de près, avec des taux de prévalence de 46 %, 44 % et 41 % respectivement. À l'inverse, la myopie était moins répandue dans divers pays africains tels que l'Ouganda et le Burkina Faso, avec des incidences d'environ 1,3 % chacun. Au Paraguay, l'étude indique que moins de 1 % de jeunes individus étaient touchés.

Compte tenu de la forte prévalence et de la prévision de la myopie becoming a "global health burden", il est crucial de sensibiliser aux risques associés à la myopie et de promouvoir les activités en plein air et une utilisation équilibrée des écrans chez les enfants, en particulier dans les pays à revenu par habitant faible et moyen.

