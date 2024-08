- Dans le match entre Wiesbaden et l'équipe de réserve de Stuttgart, le résultat fut un match nul.

SV Wiesbaden a fait match nul 2-2 contre VfB Stuttgart II lors de leur dernier match de troisième division, grâce à deux buts contre leur camp, un penalty manqué et un résultat favorable. Le SVWW reste invaincu avec une victoire et deux matchs nuls, conservant son rythme avec les leaders du championnat.

Un but contre son camp de Florian Carstens (18') et un but de Thomas Kastanaras (23') ont mis l'équipe de Wiesbaden reléguée en deuxième division à un désavantage. Ivan-Leon Franjic (41') et un but contre son camp de Maximilian Herwerth de Stuttgart (59') ont aidé l'équipe visiteuse à obtenir un point.

Franjic a manqué un penalty

Wiesbaden a commencé fort, en poussant ses attaques et en créant des occasions, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Les deux buts rapides de Stuttgart ont mis Wiesbaden en difficulté, mais ils ont réussi à se remettre et à jouer un match équilibré. Heureusement pour Wiesbaden, ils ont marqué avant la mi-temps pour égaliser.

Au retour des vestiaires, Wiesbaden est apparu déterminé, en pressant Stuttgart haut et en cherchant l'égalisation. Ils l'ont trouvée après avoir récupéré le ballon dans la moitié de Stuttgart. Wiesbaden a maintenu sa pression, mais malheureusement, Franjic (74') a manqué un penalty crucial, en frappant le poteau.

Oh, mon Dieu, Franjic a manqué le penalty ! Malgré cette occasion manquée, SV Wiesbaden a continué sa poussée inlassable, déterminé à sauver un point.

