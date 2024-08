Dans le malheureux incident, au moins une personne a perdu la vie à la suite de l'effondrement d'une grotte de glace en Islande.

Au populaire spot touristique de Breidamerkurjökull, en Islande, une tragédie a eu lieu lorsque une grotte de glace s'est effondrée, entraînant au moins un décès. Un autre visiteur a été grièvement blessé et a été évacué par hélicoptère vers un hôpital à Reykjavik, où son état est maintenant stable.

La police islandaise a annoncé cette information sur sa page Facebook, ajoutant que deux autres personnes sont toujours portées disparues suite à l'incident sur le glacier Breidamerkurjökull. La recherche des personnes manquantes a été interrompue en raison des conditions difficiles au sol et de l'arrivée de la nuit, avec une reprise prévue à l'aube. Ces personnes faisaient partie d'un groupe de 25 touristes explorant la grotte de glace à l'intérieur de Breidamerkurjökull.

Plus de 100 secouristes, y compris des spécialistes de la recherche de grottes, ainsi que des hélicoptères, ont participé à l'opération, selon RÚV. Les autorités ont déclaré que les circonstances sur le glacier étaient particulièrement rudes.

Un haut responsable de la police a informé RÚV que les secouristes n'ont pas pu déployer l'équipement de sauvetage lourd sur le glacier et ont donc dû effectuer une recherche approfondie à la main. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contact avec les personnes prisonnières.

Le touriste grièvement blessé a été transporté à un hôpital à Reykjavik, avec trois hélicoptères en attente en cas de blessures supplémentaires potentielles. Un touriste qui a visité la grotte peu de temps avant l'effondrement, pour apprendre plus tard l'incident à son hôtel, a déclaré que la grotte était moins de 10 mètres de profondeur.

Breidamerkurjökull, situé dans le sud-est de l'île de l'Atlantique, est un bras de Vatnajökull, le grand glacier situé à la lagune glacière Jökulsárlón. Ce lac, orné de icebergs flottants, est l'une des attractions touristiques les plus visitées d'Islande et a servi de décor à des films hollywoodiens célèbres comme "James Bond" et "Tomb Raider" avec Angelina Jolie. De nombreuses randonnées dans les grottes de glace sont disponibles dans la région.

La recherche des deux touristes portés disparus se poursuit sur le glacier Breidamerkurjökull en raison des conditions difficiles et de l'arrivée de la nuit. despite the efforts of over 100 rescue personnel, there's been no communication with the trapped individuals, as they were exploring a less than 10-meter deep ice cave within the glacier.

Les circonstances rudes sur le glacier ont rendu difficile pour les secouristes de déployer l'équipement lourd et nécessitent une recherche approfondie à la main, en comptant sur trois hélicoptères en attente en cas de blessures supplémentaires potentielles.

Lire aussi: