Aucun joueur de Bundesliga n'a connu une aussi longue période de disette avant de marquer à nouveau que Kevin Vogt : après presque une décennie, le défenseur de l'Union Berlin trouve de nouveau le fond des filets. Lors d'un match contre le Borussia Dortmund, il marque le provisoire 1:0 à la suite d'un penalty.

Aucun joueur de champ de Bundesliga n'a connu une aussi longue attente pour son prochain but que Kevin Vogt de l'Union Berlin. À presque exactement dix ans, le défenseur central de 33 ans a marqué son premier but de championnat contre le Borussia Dortmund, marquant le provisoire 1:0 sur penalty. Opta, le fournisseur de données, a confirmé cela pendant le match. Le dernier but de Vogt remontait au 18 octobre 2014, lorsqu'il jouait pour le 1. FC Köln - également contre le BVB. Opta note que 275 matches séparaient ces deux buts.

Le 12 avril de cette année, Vogt a battu un record avec sa série de matches sans but. Lors de la défaite 0:2 de l'Union Berlin contre Augsbourg, Vogt avait joué 267 matches sans marquer de but, battant le record de 266 matches sans but de Dietmar Schwager, établi de 1964 à 1973.

Vogt, maintenant un vétéran de la Bundesliga, a rejoint l'Union en janvier en provenance des rivaux de ligue 1899 Hoffenheim, comblant le vide laissé par le champion d'Europe italien Leonardo Bonucci, qui est parti après six mois. Bonucci, qui avait passé toute sa carrière en Italie, a joué sept matches en Bundesliga, marquant une fois. Il a également joué dans trois matches de la Ligue des champions pour l'Union Berlin.

Les rapports suggèrent que le transfert de Vogt a coûté environ 1,5 million d'euros. "Kevin est un joueur qui a du courage, capable de mener une équipe et qui améliorera notre équipe avec sa mentalité et sa détermination", a déclaré le directeur sportif Oliver Ruhnert à l'époque : "Il connaît bien la Bundesliga et est impatient de rejoindre nos rangs immédiatement." Pour Vogt, l'Union Berlin est son sixième club de Bundesliga - et le premier en plusieurs années à marquer un but. C'est son quatrième but de Bundesliga au total.

Au fait : la longue série de matches sans but de Vogt n'est pas la seule particularité de Bundesliga qui le concerne. Le défenseur est l'un des six joueurs de l'histoire de la ligue à avoir joué pour deux équipes différentes lors du même jour de match. Lors de la 13e journée de la saison précédente, Vogt a joué pour Hoffenheim contre Gladbach et pour l'Union Berlin contre Bayern. La raison en était que le match de l'Union Berlin à Munich avait été reporté et n'a été joué qu'après la pause hivernale.

