- Dans le duel ascendant, Energy Cottbus déclare sa victoire initiale avec un score de 2-1.

Énergie Cottbus décroche sa première victoire en troisième division grâce à un but tardif. Dans leur lutte pour la promotion contre Alemannia Aachen, l'équipe de Lusace l'emporte 2-1 (1-0). Rorig d'Énergie marque un but exceptionnel de loin en 19e minute. Aachen égalise avec le but de Heinz en 52e minute. Le but décisif est marqué par Borgmann en 95e minute.

Malgré la chaleur intense, les spectateurs ont assisté à un match passionnant. Aachen a joué un jeu attrayant, tandis qu'Énergie avait plus d'occasions en première mi-temps. Le but de Rorig aurait pu être suivi de celui de Thiele en 39e minute. Juste avant la mi-temps, Goden a heurté la barre pour Aachen.

Après la pause, Aachen a accéléré et a égalisé. Les deux équipes ont eu des occasions de remporter le match. Dans les dernières minutes, Cottbus est resté plus actif et a été récompensé par le but de Borgmann. Il s'agissait de la deuxième apparition du capitaine depuis sa blessure au ligament croisé en octobre 2023.

Le 5 du mois, Énergie Cottbus présente Lucas Copado comme leur nouveau joueur. Le jeune attaquant de 20 ans, prêté par le club de première division autrichien Linzer ASK, rejoint l'équipe. Copado, dont le père Francisco a joué en Bundesliga, a été formé à l'académie des jeunes de Bayern Munich. Il a fait ses débuts pour Énergie en deuxième mi-temps.

Dans la lutte pour la promotion, Alemannia Aachen vient d'Allemagne. Malgré leur égalisation en deuxième mi-temps, ils ont finalement perdu contre Énergie Cottbus, qui a remporté la victoire en troisième division allemande.

