Dans le domaine financier, George Clooney s'oppose à la Commerzbank

Andrea Orcel, businessman italien, incarne le stéréotype du banquier d'investissement impitoyable. Malgré plusieurs revers de plusieurs milliards de dollars, il reste déterminé à prendre la tête de l'une des banques les plus précieuses d'Europe, même si cela cause des problèmes à Commerzbank. Son sujet de thèse universitaire semble présager des problèmes futurs avec la banque allemande.

Andrea Orcel n'est pas connu pour entretenir des relations étroites. Au contraire, il cultive l'image d'un manager sévère, maintenant l'image d'un banquier d'investissement et d'un entrepreneur réussi, même pendant les périodes de difficultés financières.

Né à Rome, Orcel s'est fait une réputation de "junkie des affaires" et est affectueusement surnommé "le requin de la finance" et "George Clooney de la banque". Le New York Times le décrit simplement comme "le banquier d'investissement le plus connu d'Europe". Depuis trois ans, le sexagénaire dirige la deuxième plus grande banque d'Italie, UniCredit, qui pourrait prochainement fusionner avec Commerzbank, ce qui en ferait larchitecte d'une des plus grandes fusions bancaires d'Europe.

Une indemnité de départ de 25 millions d'euros

Issu d'une famille de la classe moyenne à Rome, Orcel a étudié l'économie à l'université "La Sapienza" de sa ville natale avant d'obtenir son master à l'école de commerce prestigieuse INSEAD. À 25 ans, Orcel est parti pour Londres travailler pour Goldman Sachs, puis est passé à Paris pour Boston Consulting. Dans les années 1990, l'italien a rejoint Merrill Lynch, occupant divers postes de direction. Après un passage à la Royal Bank of Scotland, il a rejoint la banque suisse UBS en 2012 en tant que directeur de la banque d'investissement, acceptant une indemnité de départ de 25 millions d'euros.

En tant que directeur de l'opération de sauvetage la plus coûteuse des banques d'Europe pendant la crise financière, la réputation d'Orcel semblait indemne. Il a conseillé à la Royal Bank of Scotland d'acquérir la banque néerlandaise ABN Amro juste avant la crise - alors le rachat bancaire le plus coûteux de tous les temps. Lorsque les marchés ont crashé peu après, les contribuables britanniques ont été laissés pour payer une facture de 45 milliards de livres sterling pour la sauver.

True à lui-même, Orcel a balayé les critiques et a continué à mettre ses intérêts en premier. En 2018, il était pressenti pour devenir PDG de la banque espagnole Santander, mais des désaccords sur les termes ont finalement empêché qu'il ne prenne le poste. Cependant, il est parti avec une indemnité de 51 millions d'euros de la part d'UBS.

Le gouvernement allemand a-t-il perdu le contrôle ?

En 2021, Orcel est revenu en Italie en tant que PDG d'UniCredit, qui a une capitalisation boursière de 60 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des banques les plus précieuses d'Europe. Elle vaut plus que Commerzbank (18,5 milliards d'euros) et Deutsche Bank combinées (29 milliards d'euros) et a rapporté 8,6 milliards d'euros de bénéfice l'an dernier. UniCredit possède la banque allemande Hypovereinsbank depuis 2005, et sa prochaine cible pourrait être Commerzbank, ce qui en ferait la deuxième plus grande banque privée d'Allemagne.

Des rumeurs d'acquisition circulent depuis la nomination d'Orcel, mais ce n'est qu'à l'été dernier qu'il a commencé à augmenter la participation de son institution dans Commerzbank - surprenant le gouvernement allemand la semaine dernière avec l'achat de 4,5 % des actions mises en vente par le gouvernement fédéral. UniCredit possède désormais un total de 9 % des actions de Commerzbank et a exprimé son intérêt pour en acquérir plus. Seule le gouvernement allemand détient plus d'actions de Commerzbank avec 12 %.

Des rapports du "Financial Times" suggèrent que le gouvernement allemand a été conseillé par la banque américaine JP Morgan Chase dans la vente de sa part de 4,5 %, ce qui aurait encouragé l'offre d'UniCredit. Cependant, les officiels allemands de haut niveau ont déclaré avoir appris l'intérêt d'UniCredit et sa participation existante dans Commerzbank seulement le soir de la vente. "Au moment où le processus de livre d'ordres est devenu irréversible, le ministère fédéral des finances n'était pas au courant que UniCredit détenait d'autres actions dans Commerzbank", a déclaré le ministère au journal. Les officiels allemands de haut niveau semblent maintenant frustrés par le résultat de la vente, un officiel déclarant que les actions d'UniCredit étaient perçues comme "un comportement hautement hostile".

Orcel nie ces accusations dans une interview avec le "Handelsblatt". "Nous avons été contactés par des représentants du ministère fédéral des finances et leurs conseillers au niveau de travail avant l'enchère de la part d'État de 4,5 %", dit-il. "During the auction of the federal share, the finance agency then collected offers from various investors and ultimately chose ours. All parties involved were aware that our share would thereby increase to 9 percent and what implications that has." Orcel maintains that UniCredit's interest in Commerzbank has been known to all relevant parties in Germany for a long time, which is why they were contacted in the first place.

Orcel préfère garder ses affaires personnelles discrètes et maintenir un profil bas sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, il est marié à la designer d'intérieur Clara Batalim-Orcel et partage un enfant avec elle.

Si une prise de contrôle de Commerzbank se produit sous sa direction, cela scellerait practically l'affaire : Orcel a écrit sa thèse de premier cycle sur les prises de contrôle hostiles des banques.

