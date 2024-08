Dans le domaine de la WNBA, Tina Charles de l'Atlanta Dream avance à la deuxième place du classement des records de la ligue.

Dans le match de l'équipe contre le Phoenix Mercury, l'athlète de 35 ans était initialement à 10 points du record de points en carrière de Tina Thompson, soit 7 488 points. L'équipe a remporté le match avec un score de 72-63, et la joueuse a terminé la partie avec 12 points, portant son total à 7 491 points.

Au cours du quatrième quart, avec un total de 9 points, elle a réussi un tir à trois points, suscitant les applaudissements du public du Gateway Center Arena @ College Park. Après une pause dans le jeu, ses coéquipières se sont regroupées autour d'elle pour célébrer, tandis que le public continuait de acclamer.

Elle est maintenant juste derrière Diana Taurasi, une star du Mercury, dans la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire de la WNBA. Taurasi, qui était encore sur le terrain, s'est approchée de Charles avec un sourire et lui a donné une accolade chaleureuse.

L'an dernier, à 42 ans, Taurasi est devenue la première joueuse à dépasser 10 000 points dans l'histoire de la ligue.

Après le match, Charles a souligné sa joie d'avoir célébré cette réalisation avec ses coéquipières et sa gratitude d'avoir pu le faire aux côtés de "la meilleure de tous les temps" Taurasi, dont elle a mentionné l'importance personnelle et l'impact sur la ligue.

"Juste d'entendre mon nom associé à Diana (Taurasi), c'est simplement incroyable", a déclaré Charles. "Son importance pour moi, pour cette ligue, son influence - elle est indéniablement la meilleure de tous les temps. Je suis simplement remplie de gratitude."

Double championne NCAA avec l'Université du Connecticut, Charles a été sélectionnée comme premier choix lors du repêchage de la WNBA 2010 par le Connecticut Sun. Elle a remporté le titre de recrue de l'année 2010 et a été nommée meilleure joueuse de l'année 2012.

Charles est également triple championne olympique avec l'équipe des États-Unis.

Ses réalisations se sont étendues aux équipes du Mercury, du New York Liberty, des Washington Mystics et du Seattle Storm. Elle a pris une pause pour la saison 2023 de la WNBA avant de rejoindre Atlanta plus tôt cette année.

Dans son échange avec les médias après le match, Elizabeth Charles a exprimé son admiration pour Diana Taurasi, qui est la seule joueuse devant elle dans la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire de la WNBA. Avec sa récente performance, Charles est maintenant l'une des athlètes les plus accomplies de l'histoire du basketball féminin, ayant battu le record de Tina Thompson et visant maintenant à dépasser Diana Taurasi dans un avenir proche.

Lire aussi: