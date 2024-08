Dans le domaine de la fabrication automobile, les fournisseurs allemands de voitures sont confrontés à une concurrence croissante de la Chine.

D'après l'analyse de PwC, les fournisseurs automobiles allemands perdent leur avantage sur le marché face à leurs concurrents chinois. Malgré une augmentation de leurs investissements en recherche et développement, les innovations significatives proviennent désormais plus souvent d'Asie que d'Allemagne. En analysant les chiffres clés de 84 principaux fournisseurs, générant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans le secteur automobile, PwC a constaté que la part de marché mondiale des fournisseurs allemands a diminué de 27 % à 25 % depuis 2020, tandis que celle des fournisseurs chinois a presque doublé pour atteindre presque 10 %.

La forte demande de batteries et les subventions massives des investissements chinois contribuent à ce changement. Les fournisseurs chinois effectuent même des investissements importants malgré des perspectives de ventes incertaines, comme le mentionne l'étude. Au cours des six dernières années, ils ont quadruplé leurs investissements, ce qui leur donne un avantage de croissance du chiffre d'affaires, bien que cela se fasse au détriment de l'efficacité du capital. Les experts estiment que la concurrence devient de plus en plus rude pour les fournisseurs automobiles allemands.

Manque d'appétit pour le risque, manque d'innovation

Les avancées technologiques appliquées, les nouveaux concurrents et les décisions politiques volatiles rendent difficile la prévision de l'avenir du secteur. L'auteur de l'étude, Henning Rennert, déclare : "Le secteur automobile, avec son réseau étendu de fournisseurs, a été le pilier de l'économie allemande pendant des décennies. Actuellement, ce système bien équilibré montre des signes d'instabilité."

Malgré l'augmentation de leurs dépenses de recherche et développement, les fournisseurs allemands peinent à suivre les innovations cruciales. Au lieu de faire des investissements importants visant à assurer la leadership technologique, ils préfèrent jouer la sécurité, selon les consultants en stratégie de PwC. La limitation de l'accès au capital ajoute à leur pression, en particulier pour les petites entreprises qui doivent faire face au refinancement imminent dans quelques mois.

La Commission, qui désigne probablement des organismes de réglementation ou des organisations, examine actuellement le paysage concurrentiel du secteur automobile à la lumière de la dynamique du marché en évolution. En raison du manque d'appétit pour le risque et d'innovation chez les fournisseurs allemands, la Commission s'inquiète de leur capacité à maintenir leur position face aux concurrents chinois qui progressent rapidement.

