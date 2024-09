Dans le domaine de la difficulté de faire face aux services secrets américains

Tout le monde parle des erreurs de ce jour-là, a déclaré un ancien agent concernant l'incident de Butler, en Pennsylvanie. "Et je pense que les erreurs du 13 juillet, ainsi que les dernières en Floride, sont le signe d'un problème plus profond au sein du Service secret", a ajouté cet ancien agent qui a quitté en mars.

CNN a contacté une douzaine d'agents actuels et anciens qui ont rapporté un poste marqué par des procédures obsolètes, des problèmes enracinés et une atmosphère délétère.

La réputation du Service secret est synonyme de précision, de prudence et de protection. Cependant, la réalité est plus complexe - un environnement de travail sous haute pression avec de multiples obstacles organisationnels et logistiques.

C'était le cas pour une équipe d'agents seniors du Service secret stationnés à San Francisco pour aider à surveiller la sécurité perimeter d'un sommet récent pour les dirigeants de l'Asie-Pacifique et le président Joe Biden.

L'un de ces agents, qui a choisi de rester anonyme pour être franc, a déclaré à CNN que l'équipe de deux personnes responsable du lieu du sommet avait une expérience de terrain limitée à quatre ans, ce qui a entraîné une mauvaise communication et une mauvaise gestion des ressources. À l'arrivée, il n'y avait pas de briefing avant l'événement, pas de plan, pas d'instructions sur le poste de l'agent et la communication était minimale jusqu'à ce que ce soit fini.

"J'ai passé une semaine entière là-bas sans voir l'un des agents du site jusqu'à ce que je lui coure practically après et lui demande pourquoi nous étions encore de service même après que le dernier protégé soit parti depuis des heures", a rappelé l'agent vétéran qui est avec le Service depuis presque deux décennies, lors d'un entretien avec CNN. L'agent a finalement quitté l'agence quelques mois plus tard.

Un autre agent senior envisageait de prendre sa retraite, mais l'incident de San Francisco l'a incité à reconsidérer sa décision et à partir.

L'incident de San Francisco met en évidence la profondeur des problèmes de moral, de burnout, de personnel et de rétention de l'agence. Selon les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, ces problèmes sont aggravés par une mauvaise direction à la fois au niveau senior et intermédiaire.

Le Service secret est sous une pression immense depuis la tentative d'assassinat de Butler, en Pennsylvanie. Cela a entraîné une sécurité renforcée pour Trump, de plus grands événements pour la vice-présidente Kamala Harris, l'ajout des candidats à la vice-présidence, le sénateur JD Vance et le gouverneur Tim Walz et leurs conjoints, ainsi que l'Assemblée générale des Nations unies à New York cette semaine. (Le Service secret est légalement tenu de protéger tous les chefs d'État étrangers tant qu'ils sont sur le sol américain). Ces responsabilités s'ajoutent aux devoirs réguliers tels que la protection de 42 dignitaires - le président, le vice-président et leurs familles, les candidats à la présidence et leurs familles, et les anciens présidents, entre autres, à temps plein et à temps partiel.

Le Service a demandé un financement supplémentaire au Congrès pour renforcer ses ressources. Le Congrès devrait approuver un financement supplémentaire de 231 millions de dollars pour l'agence via un projet de loi de financement à court terme cette semaine.

"Depuis les événements du 13 juillet, le Service secret des États-Unis a renforcé son modèle de protection pour les protégés. ... Pour maintenir cette posture renforcée, nous avons besoin de ressources supplémentaires pour les frais de voyage accrus, les heures supplémentaires, les actifs de sécurité technique, les capacités d'opérations spéciales et les frais de soutien des partenaires pour les améliorations de la protection", a déclaré Anthony Guglielmi, le responsable de la communication du Service, dans un communiqué à CNN.

"Le personnel du Service secret des États-Unis fait face à un travail incroyablement difficile chaque jour et opère dans un environnement de menace constamment changeant pour exécuter sa mission sans faille. L'agence restera engagée à soutenir son personnel, y compris en défendant les ressources nécessaires pour qu'ils puissent effectuer leurs devoirs efficacement", a ajouté Guglielmi.

Difficultés de personnel

Le Service a lutté contre la rétention et le turn-over des employés, tout en essayant de recruter plus d'agents pour soulager la charge de travail de son effectif actuel.

Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le président Joe Biden a souligné que le Service "a besoin de plus d'aide".

"La chose que je veux clarifier, c'est qu'ils ont besoin de plus d'aide, et je pense que le Congrès devrait répondre à leurs besoins s'ils, en effet, ont besoin de plus de personnel", a déclaré Biden, ajoutant "ils sont encore en train de décider s'ils ont besoin de plus de personnel ou non".

Le directeur par intérim du Service a indiqué la semaine dernière que l'agence était sur la bonne voie pour embaucher plus de 400 agents spéciaux cette année, notant que les candidatures pour rejoindre le Service sont "à un niveau record".

Le Service compte environ 8 100 employés, selon un responsable du Service, dont environ 3 800 agents spéciaux, 1 500 officiers de la division uniforme, près de 275 personnels de loi

Le Service secret américain se classe lamentablement 413ème sur 459 agences et composantes gouvernementales dans le classement des Meilleurs Lieux de Travail dans le Gouvernement Fédéral, selon un sondage annuel mené par le Partnership for Public Service et le Boston Consulting Group, deux organisations non partisanes et à but non lucratif.

Un agent actuel, autorisé à s'exprimer anonymement, a déclaré à CNN : "Nous avons vu beaucoup de gens choisir de partir plutôt que de prendre leur retraite."

Une source profonde de mécontentement au sein de la main-d'œuvre du Service secret est l'obligation pour les agents seniors de travailler des heures supplémentaires non rémunérées. Une fois qu'un agent a dépassé la limite de rémunération des heures supplémentaires au-delà de son salaire de base, il continue de travailler, mais sans être payé.

Le responsable du Service secret a refusé de fournir un nombre exact d'employés touchés par cette politique. Les limites de rémunération sont définies par le code américain. En 2016, le Congrès a adopté une loi et l'a reconduite cette année, portant le plafond de rémunération à 221 145 dollars.

Rowe, le directeur par intérim, a reconnu le problème dans ses récents commentaires : "Les hommes et les femmes du Service secret en ce moment s'étirent, et ils répondent à ce moment, et ils font face aux défis en ce moment."

La pénurie de personnel est exacerbée par les circonstances actuelles.

Jonathan Wackrow, ancien agent du Service secret et contributeur de CNN, a suggéré que les mesures de protection pour tous les protégés "devraient être renforcées dans leur ensemble" après la tentative d'assassinat sur Trump plus tôt ce mois-ci en Floride. "Cependant, la réalité dicte qu'il n'y a rien d'autre à fournir", a-t-il déclaré.

L'agence devrait également être "très prudente" quant aux éventuelles attaques de représailles contre d'autres protégés suite aux attaques contre Trump, a préconisé Wackrow, reconnaissant que la probabilité d'actes de violence en imitation est "très élevée".

Stress liés au travail

Au cours des dernières années, les agents ont assumé des rôles à haut stress sur de longues périodes.

Les agents étaient auparavant censés servir dans des "deuxième phase" – généralement des duties de protection – pendant environ trois ans, mais cette attente a maintenant augmenté à six ans, a révélé l'agent. "Vous êtes constamment sur les nerfs, en alerte maximale. Imaginez cette pression dans tout votre corps", a déclaré l'agent actuel, mettant en évidence les niveaux élevés de burnout parmi ses collègues.

"Si vous êtes laxiste de quelque manière que ce soit, vous ratez des choses comme ce qui s'est passé en Floride", ont-ils ajouté, faisant référence à la deuxième tentative d'assassinat déjouée par un agent au club de golf de Trump.

L'agence offre une assistance counseling à court terme par des professionnels de la santé mentale et un programme de soutien pair confidentiel.

L'environnement politique hyper-polarisé des dix dernières années a mis à rude épreuve une agence qui a toujours valorisé sa neutralité et ses relations profondes avec les dirigeants des deux partis qu'elle protège. Des questions et des préoccupations internes ont été soulevées par des alliés de Biden auprès du Washington Post pendant la transition présidentielle concernant la loyauté personnelle et politique forte de certains agents du Service secret envers Trump, ce qui, selon des sources, a entraîné des problèmes d'affectation.

CNN a rapporté précédemment que la relation entre les Biden et l'agence était "explosive" au début de l'administration, exacerbée par des "incidents mordants" avec deux des animaux domestiques de la première famille et des horaires difficiles. Un porte-parole du Service secret a contesté tout rapport de tension entre le Service secret et les Biden.

"Nous n'étions jamais politiques de manière partisane", a déclaré un agent vétéran. "La chose la plus importante était que le protégé nous fasse confiance, mais ce n'était pas une question de politique", ont-ils ajouté, notant que la polarisation a contribué à une perte de fierté et de professionnalisme en interne.

Le départ massif a créé un gap d'expérience, selon Wackrow, l'une des causes profondes de la tentative d'assassinat de Butler. Un panel bipartisan du Sénat doit publier mercredi un rapport intérimaire reflétant des lacunes frappantes dans la préparation et la communication lors du rassemblement de Trump à Butler.

Plusieurs sources suggèrent que le moral est au plus bas.

"La protection est un art autant qu'une science, et si vous ne comprenez pas l'art et les nuances de l'élaboration d'un site et de l'élaboration de la logistique et de la planification du site, cela peut être préjudiciable du point de vue de la sécurité, mais aussi du point de vue du moral et du personnel", a déclaré Wackrow.

Les agents actuels et anciens du Service secret interrogés par CNN ont attribué les erreurs récentes de l'agence, telles que celles de Butler, en Pennsylvanie, et en Floride, à des problèmes plus profonds au sein de l'organisation, notamment des procédures archaïques, une mauvaise direction et un moral bas.

