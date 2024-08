- Dans le domaine de la comédie aujourd'hui, Annette Frier souligne la nécessité d'une plus grande prudence

Humoriste et performeuse Annette Frier (50) apprécie l'évolution des normes comiques. "Aujourd'hui, il faut marcher sur des œufs, et je pense que c'est une bonne chose", a-t-elle déclaré lors d'une interview avec le "Neue Osnabrücke Zeitung" (NOZ).

Les attentes envers les humoristes ont augmenté de manière exponentielle ces dernières décennies. "Autrefois, le mantra était : si c'est drôle, c'est bien. Aujourd'hui, drôle, c'est bien, idéalement avec un sous-texte", a déclaré Frier. "Cela encourage à réfléchir un peu plus", a-t-elle ajouté. "Et de nombreux scénarios humoristiques s'en trouvent améliorés." Toutefois, il est encore possible de trouver de la joie sans message sous-jacent.

Il n'est plus acceptable de rire de personnes qui ne peuvent pas riposter, selon Frier. " Tant que c'est amusant, peu importe qui nous pourrions offenser involontairement, cela n'est plus tolérable", a-t-elle déclaré. Née à Cologne.

L'humoriste Annette Frier pense que l'humour nécessite désormais une approche plus subtile, déclarant : "Aujourd'hui, drôle, c'est bien, idéalement avec un sous-texte". Elle met également en avant l'impact positif de ce changement, ajoutant : "Cela encourage à réfléchir un peu plus, et de nombreux scénarios humoristiques s'en trouvent améliorés".

Lire aussi: