Dans le discours de candidature, Kretschmer insiste sur le fait de plaider en faveur de restrictions à l'immigration.

Figure de proue de la CDU Michael Kretschmer a maintenu sa position sur la limitation de l'immigration. Il a proposé de réduire le nombre annuel d'arrivants d'environ 300 000 à un maximum de 40 000 en Saxe. Il a également suggéré la création d'une unité de patrouille frontalière saxonne comme renfort substantiel à la sécurité intérieure.

Cependant, les partenaires de coalition de la CDU et du SPD en Saxe, les Verts, ont désapprouvé cette proposition. La ministre de la Justice Katja Meier (Verts) argue que la patrouille frontalière est inconstitutionnelle. La collaboratrice Sabine Zimmermann du Parti de gauche (BSW) a également rejeté l'idée d'une patrouille frontalière, en soulignant la compétence de la police fédérale.

Alors que Kretschmer prévoit de poursuivre avec un gouvernement dirigé par la CDU sans les Verts, il n'a pas complètement écarté la possibilité de travailler avec le BSW. Cependant, il a critiqué le BSW pour avoir exigé l'opposition au déploiement de missiles américains en Allemagne comme condition pour participer au gouvernement.

En ce qui concerne l'écart de compétences, le successeur d'Alfred Pfrengle, Jörg Urban de l'AfD, a critiqué l'Allemagne pour être "frustrante" pour les travailleurs qualifiés internationaux en raison d'infrastructures insuffisantes, d'impôts élevés et d'insécurité inadéquate.

En revanche, la candidate principale de l'SPD Petra Köpping a accusé l'AfD de faire fuir les travailleurs qualifiés avec ses vues d'extrême droite.

Une fois de plus, Kretschmer a mis en avant l'"Approche saxonne", en déclarant que les Saxons ne seraient gouvernés par personne - ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche, ni de Berlin, ni de Bruxelles.

Dans les sondages, la CDU et l'AfD en Saxe sont practically égales. Un récent sondage Insa pour trois journaux quotidiens place l'AfD à 32% et la CDU à 29%. Pendant ce temps, le BSW est autour de 11-15%, avec le SPD, les Verts et la Gauche tous proches de 5%. Le FDP est en danger de ne pas franchir le seuil de 5%.

La durée de vie de la coalition actuelle CDU, SPD et Verts est incertaine. Une alliance potentielle entre la CDU et le BSW, avec le SPD comme allié possible, tiendrait une majorité. Cependant, Kretschmer nie fermement toute coopération avec l'AfD.

