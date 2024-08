Dans le contexte fourni, la formulation pourrait être:

"Buddy Walz" a fait connaissance avec Kamala Harris il y a environ deux semaines. Elle est la dure à cuire, il est le type sympa du cœur de l'Amérique rurale. Pendant la convention, il fait ce qui lui permet de plaire aux jeunes : il parle simplement.

"Entraîneur," scande la foule : "Entraîneur, entraîneur, entraîneur !" Le candidat à la vice-présidence Tim Walz, l'ancien entraîneur et éducateur, vient d'informer les délégués démocrates américains qu'il n'a pas l'habitude d'assister à de grands événements comme la Convention nationale démocrate. Mais il sait comment donner des discours tonifiants. Walz, actuel gouverneur du Minnesota, est censé aider Harris, qui vient de la Californie démocrate, à obtenir des votes cruciaux pour la victoire en novembre.

"C'est le quatrième quart-temps," décrit-il la situation contre les républicains : "Nous sommes menés d'un touchdown. Mais nous avons le ballon et l'avantage en attaque. Nous avançons sur le terrain. Et laissez-moi vous dire, nous avons l'équipe qu'il faut. Kamala Harris est dure. Kamala Harris est expérimentée. Et Kamala Harris est prête. Notre rôle est de bloquer et de plaquer. Pouce par pouce. Yard par yard."

Walz, 60 ans, vient du cœur de l'Amérique rurale, où les démocrates et les républicains se battent pour chaque vote car il pourrait décider de la Maison Blanche. Walz a été député auparavant. Il se souvient d'être "un enseignant de quarante ans avec des enfants à la maison", sans expérience politique ni fonds, mais courant dans un district profondément républicain. "Mais devinez quoi ? Ne sous-estimez jamais un enseignant du secteur public !" La foule l'acclame, agitant leurs pancartes "Entraîneur Walz" distribuées à l'avance.

"Tout le monde est le bienvenu"

Certains médias présentent déjà l'élection comme un combat pour la masculinité elle-même, avec Walz portrayed as the progressive dad with honest roots, a former soldier, teacher, and American football coach, and his Republican opponent J.D. Vance as the toxic masculine counterpart, translating his family values and Catholicism into extreme demands. It's not exactly one thing or the other, but: Walz adheres to softer family-oriented stereotypes particularly appealing against Donald Trump.

"If you grow up in a small town, you learn to look after one another," Walz emphasizes the concept of unity. "The neighboring family might not share your views, they might not practice your faith, they might not share your affection. But they live nearby. Everyone is welcome." As Walz expresses fondness for his family, his son Gus stands up, tears streaming down his face, unable to hold back his emotions until his mother and sister pull him back to his seat.

In the weeks since being named the vice-presidential nominee, Walz has been turned into an all-purpose billboard. The Republicans, he said, are just weird, sparking a trend. He positions himself as the opposite: a down-to-earth family man, displaying unpretentious authenticity. He talks about community and unity, while Republicans focus on division and "the other," making them seem unreachable. Walz appeals to the younger generation as well. After all, he's been part of their lives as a teacher and father for half his life. The Democrats are trying to turn those qualities into Walz's unique strength, the one to propel Harris and him to the White House.

Les jeunes électeurs préfèrent l'authenticité

Plus tôt dans la journée, lors d'un événement sur la manière de toucher les électeurs âgés de 18 à 27 ans, l'accent était mis sur ce qui motive vraiment ce groupe crucial pour les démocrates. "Nous n'avons pas encore de données à ce sujet car c'est encore tôt," dit l'un des présentateurs au sujet de Walz, "mais lorsque ce Blanc du Minnesota parle de sa fille adulte de manière détendue lors des interviews, c'est intrigant." Walz a également signé quelques lois importantes en tant que gouverneur pendant son mandat, ce qui fait que les jeunes électeurs parlent de lui.

Walz est essentiel pour les démocrates car il se connecte mieux aux jeunes électeurs que Vance et n'est pas encore profondément intégré dans les structures du parti. Biden n'aurait probablement pas remporté la présidence en 2020 sans le soutien large de ce groupe. Harris et Walz doivent reproduire cela, sinon leurs chances de battre Trump baisseront rapidement. Les tactiques de peur ne fonctionnent pas sur la Génération Z, ont rapporté les présentateurs ; ils préfèrent l'authenticité, une vision pour l'avenir et un sentiment d'appartenance. La communication est la clé avec la Génération Z. Les premiers sondages montrent que Walz est perçu comme plus authentique que Vance et généralement plus positivement.

Cela s'est également vu sur les réseaux sociaux. Après que Harris a choisi Walz, il y a eu de nombreux posts sur des scénarios fictifs de "Papa". "Tim Walz vous glisse 20 dollars dans la poche lorsque vous êtes à court d'essence", en dit un ; un autre dit : "Tim Walz vous fait signe à l'arrêt de circulation, vous fait baisser votre vitre et vous dit que votre pneu arrière droit a l'air à plat." Le site de jeux vidéo IGN a également découvert que Walz pourrait devenir le premier "Vice-président gamer" : il a été rapporté qu'il était un utilisateur passionné de Sega Dreamcast et qu'il avait parfois regardé trop profondément dans la console, ce qui a obligé sa femme à la lui prendre.

"Ça fonctionne pour l'instant"

En tant que tout nouveau vice-président nommé Walz, il a parcouru des territoires contestés aux côtés de Harris, partageant une recette de plat typiquement midwestien sur les réseaux sociaux. Son plat de dinde a été vu plus de 1,5 million de fois et cuisiné par de nombreux followers. Un utilisateur enthousiaste a commenté, "Laissez-le cuisiner !" De tels incidents déclenchent des conversations sur Walz, ou lorsqu'il a partagé sur son fil un moment où ses enfants ont placé des oreilles de lapin derrière son dos lors de la convention. Certains pourraient considérer cela comme de la propagande, mais il est clair que cette stratégie fonctionne. Actuellement, Walz est vu favorablement par les démocrates en tant que père affectueux avec une empathie large et profonde, soutenant Harris dans sa mission pour protéger l'avenir des individus semblables à Donald Trump.

Dans la course aux voix dans le Midwest, Walz et le candidat républicain Vance sont tous deux en pleine action. Walz incarne une image familiale, travailleuse et socialement consciente de sa ville natale, caractérisée par des fermes et des villages pittoresques. Pendant ce temps, Vance se concentre sur la démographie qui a permis à Trump de remporter la victoire en 2016 - la Ceinture de rouille, où les villes, les gens et les communautés industrielles ont connu un déclin et aspirent à être reconnus. Alors, qui détient la clé en novembre ?

Dans le contexte politique, Walz et Harris se préparent pour l'élection présidentielle américaine de 2024, avec Walz prévu pour aider à sécuriser des votes cruciaux pour Harris. En tant que vice-président nommé, Walz est vu comme un contraste avec son adversaire républicain, attirant les jeunes votants avec son authenticité et sa personnalité terre-à-terre.

