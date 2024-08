Dans le contexte du football allemand, le candidat de la DFB Stiller atténue le stress important du VfB Stuttgart.

La liesse est de retour à VfB Stuttgart. La victoire écrasante de 5-0 (3-0) lors du premier tour de la DFB-Pokal contre Preußen Münster dissipe les craintes d'un mécontentement grandissant. Angelo Stiller s'impose comme le vainqueur du match, semblant sur le point de faire ses débuts en équipe nationale.

Malgré le revers en DFL Supercup contre Bayer Leverkusen, perdu aux tirs au but, l'équipe a réussi à mettre en place une solide performance lors de son match d'ouverture en Bundesliga contre SC Freiburg. Cependant, les choses ont mal tourné, aboutissant à une décevante défaite 1-3. Le gardien Alexander Nübel a été surpris par la performance de son équipe, mais cela semble avoir été un électrochoc. Ce mardi soir fatal en DFB-Pokal, l'équipe de Stuttgart était bien réveillée et a rapidement étouffé tout discours négatif avant qu'il ne prenne de l'ampleur.

Bien que l'adversaire ne soit "que" Preußen Münster - une équipe de deuxième division fraîchement promue - jouer contre eux au Preußenstadion sur la Hammer Straße 302 n'était pas une promenade de santé. Surtout pour un vice-champion. Sascha Hildmann, l'entraîneur euphorique, avait annoncé que ses joueurs se surpasseraient dans l'ambiance électrique. Mais cela n'a pas été le cas.

Le favori a pris l'avantage après seulement sept minutes, avec un but du potentiel international Angelo Stiller. À la mi-temps, après des buts supplémentaires d'Ermedin Demirovic (15.) et Pascal Stenzel (35.), il était déjà 3-0. Nick Woltemade (72.) et Atakan Karazor (80., penalty) ont encore remonté le moral des Swabiens, qui ont finalement célébré une victoire écrasante de 5-0. Cela a été une déclaration de force qui a montré que les choses n'étaient pas aussi sombres qu'elles en avaient l'air.

"Il y avait de la tension aujourd'hui"

L'entraîneur Hoeneß a apporté plusieurs ajustements tactiques à son équipe après la défaite en championnat. Maximilian Mittelstädt, qui avait été blessé récemment, est revenu en tant que latéral gauche, tandis que Deniz Undav, comme annoncé, est resté sur le banc. Le nouveau venu Woltemade a commencé à sa place. Mittelstädt a souvent fait avancer le jeu avec courage. Et Woltemade a collecté plusieurs arguments convaincants pour avoir plus de temps de jeu. Cependant, la concurrence avec Undav et les autres nouveaux venus Demirovic et El Bilal Touré était féroce.

"Il y avait de la tension aujourd'hui", a admis l'entraîneur Sebastian Hoeneß, reconnaissant qu'il avait espéré un meilleur début de saison. "Beaucoup de choses nouvelles se sont passées pour nous cet été. Nous avons besoin de temps et de victoires pour cela. Des victoires comme aujourd'hui aident sans aucun doute." En effet, le club avait payé un lourd tribut pour sa brillante performance de la saison précédente, qu'il avait terminée en tête devant le FC Bayern. Entre autres choses, le meilleur buteur Serhou Guirassy et le défenseur de la DFB Waldemar Anton étaient allés à BVB, tandis que les champions en titre de Munich avaient recruté Hiroki Ito.

Après un passage surprise en défense centrale contre Freiburg en raison de la grave pénurie de personnel de Stuttgart, Stiller a été autorisé à retourner à son poste préféré en coupe. "C'est juste amusant parce que c'est mon poste", a déclaré Stiller, qui a été nommé "Joueur du Match". Cependant, il était plus réservé lorsqu'on lui a demandé une éventuelle convocation en équipe nationale allemande et sa première nomination: "Eh bien, on verra", a-t-il dit, révélant un sourire en coin lors de l'interview. L'entraîneur Hoeneß n'avait aucune information concernant une éventuelle convocation par l'entraîneur de l'équipe nationale Julian Nagelsmann pour les prochains matches contre la Hongrie (7 septembre) et les Pays-Bas (11 septembre). "Et même si je le faisais, je ne dirais peut-être rien", a ajouté Hoeneß, toujours avec le sourire. La bonne humeur était revenue à VfB Stuttgart.

