Dans le contexte des événements politiques, Harris acquiert officiellement le titre de candidat à la présidentielle du parti démocrate.

Harris a garanti, si elle est élue en novembre, d'être la "Présidente de tous les Américains". Elle a promis de vaincre "le découragement, le scepticisme et les disputes argumentatives du passé" et de tracer "une nouvelle voie".

Harris a rejoint la course à la présidence tardivement. Ce n'est qu'en juillet, après de longues discussions sur sa capacité psychologique à assumer le poste, que le président américain en exercice Joe Biden a décidé de se retirer et d'endosser Harris comme remplaçante. Elle a ensuite été sélectionnée comme candidate démocrate à la présidence lors d'un vote électronique au début août, et sa nomination a été officiellement confirmée lors de la convention du parti un mardi.

La course à la présidence de Harris a suscité un enthousiasme considérable au sein de son parti. Dans les sondages nationaux, elle devance actuellement son adversaire républicain, Donald Trump. Cependant, le résultat de l'élection du 5 novembre ne dépendra pas du pourcentage de votes nationaux, mais des résultats dans les États individuels. En tant que fille d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, Harris deviendrait la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à assumer le rôle de président des États-Unis.

