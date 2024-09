Dans le contexte de l'Ukraine, il y a eu 1170 victimes russes au cours des dernières 24 heures.

11:22 Blogueurs militaires : L'Ukraine cible davantage d'arsenaux russes Des blogueurs militaires sur la plateforme X affirment que des drones d'attaque ukrainiens ont touché un dépôt d'armes russes à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales rapportent des incendies autour d'un grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA signale également des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni le quartier général ukrainien n'ont encore commenté la situation.

10:54 Klingbeil plaide pour l'obligation d'aider l'Ukraine Le dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, espère que la réunion sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein mettra en avant la solidarité avec le pays attaqué par la Russie. "La réunion doit réaffirmer que tout le monde a une obligation, y compris les États-Unis après les élections de novembre, de continuer à soutenir activement l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il suggère également d'étudier "comment les futures conférences de paix peuvent être élargies pour discuter finalement d'une perspective de paix dans l'intérêt des Ukrainiens". Biden est prévu effectuer sa première visite présidentielle en Allemagne le 10 octobre. Le 12 octobre, une réunion des 50 États apportant une aide militaire à l'Ukraine aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein - pour la première fois au plus haut niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait y participer.

09:42 Porte-parole de Zelensky : Les Russes seront prévenus en premier Selon le porte-parole du président ukrainien, il n'y a pas encore de décision claire sur l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. Serhiy Nykyforov, dans l'émission d'actualités ukrainiennes 24/7, mentionne qu'il n'y a "pas de décision finale et claire" sur cette question. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a discuté de la question avec divers partis, y compris l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nykyforov ajoute : "Les Russes seront les premiers à savoir si l'autorisation est accordée pour infiltrer profondément leur territoire. Ils le sauront en premier, suivi d'une annonce officielle."

08:45 La Suisse soutient le plan de paix de la Chine, Kyiv déçu Le ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Les points de vue suisses sur ces initiatives ont évolué, comme l'explique le ministère à Berne. Les autorités ukrainiennes considèrent cependant la position suisse comme une déception, car elles préparent actuellement un deuxième sommet de la paix pour novembre. En juin, une première réunion sans la Russie et la Chine a rassemblé une vingtaine d'États.

03:29 La Lituanie envoie une aide à Kyiv La Lituanie envoie un paquet d'aide à l'Ukraine, composé de munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques. La livraison est prévue plus tard dans la semaine, selon le gouvernement lituanien. Depuis le début de cette année, la Lituanie a déjà fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes de lutte contre les drones, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements.

02:29 Tragédie dans la région de Kharkiv : trois morts, six blessés Trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'attaques aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv. L'attaque a visé des infrastructures civiles et a touché des établissements d'enseignement et des entreprises alors que les gens étaient à l'extérieur, selon le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 La Corée du Nord considère l'aide américaine à l'Ukraine comme un "jeu dangereux" La Corée du Nord, accusée d'expédier illégalement des armes à la Russie, considère les 8 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine comme une "erreur incroyable" et un "jeu dangereux" contre la superpuissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé la nouvelle aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. Cette aide vise à soutenir Kyiv dans sa défense et comprend des armes à portée améliorée pour mieux soutenir les attaques contre la Russie à distance sécurisée.

00:25 Le nombre de morts suite à l'attaque de Sumy est passé à dix Le nombre de morts suite à une attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. Initialement, une seule personne a été tuée lors de la première attaque contre la clinique, comme l'a confirmé le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. L'hôpital a ensuite été bombardé pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

22:54 L'équipe de Zelensky : Les États-Unis sont très intéressés par le "plan de victoire" ukrainien Serhiy Nykyforov, porte-parole de la présidence ukrainienne, déclare que le gouvernement américain a manifesté un "intérêt profond" pour le soi-disant "plan de victoire" du président Volodymyr Zelenskyy. Contrairement aux rapports des médias indiquant une réponse tiède de Washington, Nykyforov, sur la télévision ukrainienne, affirme que le plan a été "bien accueilli". Il ajoute que le président américain Joe Biden a promis de revenir avec "certaines décisions et réponses" concernant le plan lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein en Allemagne le 12 octobre.

22:25 Zelensky prédit le soutien de Trump à l'Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pense que Donald Trump soutiendra l'Ukraine en cas de victoire aux élections de novembre. Zelenskyy a partagé cette prédiction avec Fox News après avoir rencontré le républicain américain, déclarant : "Je ne sais pas ce qui se passera après les élections et qui sera le président. Mais j'ai reçu des assurances fortes de Donald Trump qu'il sera de notre côté, qu'il aidera l'Ukraine."

21:40 Lavrov : L'Occident ne doit pas chercher à vaincre une nation nucléaire telle que la Russie Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, met en garde l'Occident contre toute tentative de surclasser "une nation nucléaire telle que la Russie". Il qualifie de "jeu dangereux" de telles entreprises. Récemment, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau fait allusion à la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. Selon lui, toute attaque conventionnelle contre la Russie, soutenue par une puissance nucléaire, serait considérée comme une attaque conjointe de ces nations.

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a déclaré que la Commission devrait prendre en compte les implications potentielles du soutien à la proposition de paix de la Chine dans le contexte de la défense de l'Ukraine.

À la suite du soutien de la Suisse à la proposition de paix de la Chine, la Commission pourrait devoir entamer un dialogue avec l'Ukraine concernant leur position sur les futures conférences de paix.

