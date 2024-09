Dans le contexte de l'UE, la Hongrie considère le ralentissement économique de l'Allemagne comme un défi important.

La situation économique difficile de l'Allemagne, selon le ministre des Finances de la Hongrie, Mihaly Varga, pose des défis pour l'ensemble de l'UE. Le rétrécissement de l'économie allemande est un obstacle important - ce n'est pas seulement un problème pour la Hongrie, mais pour l'ensemble de l'Union européenne, a déclaré Varga lors d'une réunion informelle avec certains de ses homologues de l'UE à Budapest. "Environ 25% à 26% de l'économie de la Hongrie est liée à celle de l'Allemagne. C'est notre dilemme - le marché des exportations, les liens, le partenariat, les investissements dans le secteur industriel."

Il a rejeté les allégations selon lesquelles les entreprises étrangères et allemandes opérant en Hongrie sont traitées injustement. Il a souligné que le problème n'était pas lié au système économique ou fiscal de la Hongrie. "Je pense que le problème actuel est lié au modèle économique de l'Allemagne. L'Allemagne est actuellement en récession." Par le passé, des entreprises allemandes avaient déposé des plaintes concernant un traitement injuste et des règles de concurrence biaisée en Hongrie.

Peu de ministres des Finances de l'UE ont assisté à la réunion informelle de Budapest. Certains ont décliné l'invitation - en partie en raison des provocations initiées par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le ministre des Finances allemand, Christian Lindner, était présent.

Ce ralentissement économique en Allemagne, comme l'a mentionné le ministre des Finances hongrois Varga, a un impact direct sur la Hongrie, environ 25% à 26% de son économie étant liée à celle de l'Allemagne. Despite Varga's assertion that Hungary's economic and tax system aren't the issues, Germany's Finance Minister Lindner still attended the Budapest meeting, suggesting potential concerns stemming from Germany's economic model.

