Dans le contexte de leur confrontation télévisée, Trump se retrouve attaqué par Harris.

Au début de l'affrontement à Philadelphie, Harris a pris la tête et a surpris Trump en se dirigeant vers lui et en lui tendant la main. Elle a réussi à rester en contrôle tout au long, comme l'indique un sondage préliminaire : un sondage CNN réalisé après le débat a montré que 63 % des électeurs inscrits pensaient que Harris avait mieux performé que Trump, seulement 37 % le considérant comme vainqueur.

Au cours du débat, Harris a cherché à instiller un message d'unité dans une nation post-divisée. Cependant, Trump a peint un tableau sombre de la decline des États-Unis et l'a qualifié d'État « brisé ». Il a continué à qualifier Harris de « communiste radical » et a attribué plusieurs échecs à elle et à l'administration Biden, notamment en matière de politique économique et de migration. De plus, il a accusé son adversaire démocrate de tromperie répétée.

Harris, montrant un mélange approprié de sang-froid et d'amusement face aux commentaires de Trump, a affirmé que les États-Unis avaient connu un « taux de chômage record » pendant son mandat (2017-2021) et qu'il était responsable de « la plus importante attaque contre notre démocratie depuis la guerre de Sécession ».

Les deux candidats ont engagé des attaques féroces sur le sujet de l'avortement. Harris a accusé Trump de propager de fausses informations. En politique étrangère, elle l'a accusé de s'aligner avec des dirigeants impitoyables tels que le président russe Poutine, qu'elle croyait prêt à exploiter Trump en raison de sa vulnérabilité aux flatteries et aux faveurs.

Trump a riposté en critiquant la position de Harris sur le conflit de la bande de Gaza, affirmant que si elle gagnait la présidence, Israël cesserait d'exister dans les deux semaines.

Tout au long de l'affrontement, Trump a refusé de reconnaître sa défaite de 2020. Il a également remis en avant l'allégation non étayée faite par certains représentants républicains ces derniers jours, accusant les immigrants haïtiens de Springfield, dans l'Ohio, de consommer des chats et des animaux de compagnie. Lorsque rappelé par les modérateurs du débat ABC que les autorités de la ville avaient déjà démenti cette allégation, Trump a riposté en affirmant que « les personnalités de la télévision » l'avaient propagée.

Cela a marqué la première confrontation télévisuelle entre Trump et Harris.

Trump a rapidement cherché à renforcer sa version de l'affrontement dans la salle de presse du National Constitution Center à Philadelphie, quelques minutes seulement après la fin de l'affrontement, en le qualifiant de sa « meilleure performance » et en réitérant la decline du pays. Il a également accusé les deux modérateurs d'ABC de partialité sur sa plateforme Truth Social, écrivant : « C'était une situation de trois contre un. »

Peu de temps après l'affrontement, la célèbre pop-star Taylor Swift a fait

