Dans le contexte de l'attaque de Solingen, Kühnert s'oppose aux suggestions de Merz concernant la politique d'asile

Il n'est pas juste que nous poussions essentially la porte au nez des gens qui fuient les islamistes eux-mêmes, a souligné Kühnert. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur la prévention de la radicalisation des jeunes. "Nous devons surveiller les prêcheurs radicaux, en particulier en ligne, et enquêter sur la façon dont ce processus de radicalisation se déroule", a déclaré Kühnert.

Le chef de la CDU, Merz, a proposé d'arrêter l'accueil de réfugiés de Syrie et d'Afghanistan, ainsi que les expulsions vers ces pays, en réponse à l'attaque dans le centre-ville de Solingen qui a fait trois morts et huit blessés. Il a proposé des discussions avec le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) pour traiter collectivement les conséquences de cet incident.

Kühnert a confirmé que des efforts étaient en cours pour renvoyer les criminels endurcis, et dans le cas du suspect de Solingen, il aurait pu être expulsé en Bulgarie. Selon les sources, le Syrien de 26 ans est entré dans l'UE en Bulgarie. Le pays, selon les rapports, était "prêt" à reprendre l'homme. Le gouvernement de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie doit maintenant expliquer pourquoi le retour n'a pas réussi.

Le chancelier fédéral Scholz se rendra à Solingen lundi. Il s'adressera à la presse avec le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Wüst (CDU) le matin.

