- Dans le contexte de la Saxe-Anhalt, les salaires des femmes dépassent ceux des hommes.

En Saxe-Anhalt, les femmes travaillant à temps partiel ont généralement un revenu mensuel plus élevé que leurs homologues masculins. Le revenu moyen pour les femmes s'élevait à €3 207, contre €3 129 pour les hommes, selon l'Agence pour l'emploi (BA). Les femmes occupent souvent des postes dans des professions mieux rémunérées, ce qui se traduit par des revenus plus élevés. Cependant, la croissance annuelle du revenu moyen était légèrement plus rapide pour les hommes (€165) que pour les femmes (€157).

L'Agence pour l'emploi ne publie pas les revenus habituels, mais plutôt le revenu moyen. Le "moyen" divise les revenus examinés en deux groupes égaux, étant moins influencé par les revenus élevés que la moyenne. Cela signifie que fifty percent of the recorded employees earn more and the remaining fifty percent earn less. Only part-time employees are considered.

Le revenu moyen pour tous les travailleurs à temps partiel assurés socialement en Saxe-Anhalt à la fin de 2023 était de €3 152, en hausse de €160 ou 5 % par rapport à l'année précédente. Les plus fortes augmentations ont été observées dans les secteurs de la protection sociale (+10 %) et de l'hôtellerie (+9 %). Dans l'ensemble du pays, le salaire moyen en décembre 2023 s'élevait à €3 796, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. Hambourg avait le salaire moyen le plus élevé, à €4 304, tandis que Mecklembourg-Poméranie-Occidentale avait le plus bas, à €3 098.

Différences géographiques

Sur le plan géographique, l'écart salarial se creuse, les habitants des villes gagnant plus que leurs homologues ruraux en Saxe-Anhalt. Le revenu moyen brut mensuel était le plus élevé à Halle, avec €3 444, suivi de Magdebourg avec €3 399 et Dessau-Roßlau avec €3 313. Les revenus les plus bas ont été enregistrés dans le Landkreis de Wittenberg, avec €2 962.

En examinant les professions, les médecins et les enseignants sont en tête du classement des revenus. Les spécialistes dentaires et les experts médicaux en Saxe-Anhalt avaient le revenu moyen brut le plus élevé, avec €7 010. Les enseignants du secondaire général ont reçu €5 806. Les revenus bruts les plus bas ont été enregistrés dans le secteur des soins, tels que les coiffeurs et les esthéticiennes, avec €1 881.

