- Dans le contexte de Hoffenheim, l'absence de Bebou est prolongée.

L'attaquant de Hoffenheim, Ihlas Bebou, international du Togo, sera absent pour une période plus longue lors de la prochaine saison de Bundesliga. Le club a confirmé cette information suite à son intervention chirurgicale sur le genou, juste avant leur match d'ouverture contre Holstein Kiel samedi.

Lors de l'échauffement avant leur amical contre FC Fulham, Bebou s'est blessé. Cette blessure l'a empêché de participer à la victoire de Hoffenheim en coupe contre Würzburg Kickers, et le club n'a pas communiqué de délai de retour estimé. Avec les départs de Maximilian Beier et Wout Weghorst, et maintenant la blessure de Bebou, Hoffenheim est actuellement en sous-effectif en attaque. Cependant, ils ont ajouté l'attaquant tchèque Adam Hlozek à leur effectif, récemment acquis de Bayer Leverkusen.

Malgré ce revers, Hoffenheim a réussi à remporter une victoire lors de leur match de coupe contre Würzburg Kiel lundi, montrant leur résilience. Le week-end suivant cette victoire, l'équipe espère un prompt rétablissement de Bebou pour renforcer leur ligne d'attaque à nouveau.

