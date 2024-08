- Dans le concours, Nusa sort triomphalement de Bochum.

Victoire palpitante 1-0 (0-0) contre le VfL Bochum

Dans une victoire haletante 1-0 (0-0) contre le VfL Bochum, le joueur vedette d-Leipzig, Antonio Nusa, a marqué le but décisif à la 59e minute, sauvant Leipzig d'un match nul surprise au début de la saison de Bundesliga. Après l'expulsion de Willi Orban à la 84e minute, Leipzig doit améliorer ses performances lors des prochains matches. Initialement, les 44 611 spectateurs avaient des raisons de s'inquiéter, car Leipzig n'avait remporté que deux de ses huit premiers matches de la saison et avait subi quatre défaites.

Malaise des Supporters

Contre toute attente, le début de la saison s'est déroulé paisiblement dans les tribunes - du moins jusqu'à la 12e minute. Les supporters passionnés de Leipzig ont boycotté leur emplacement habituel dans le secteur B pendant les 11 premières minutes pour protester contre la supposed dureté de la direction du club. Suite à deux incidents pyrotechniques à Heidenheim et à Francfort la saison dernière, le club a imposé des sanctions et a révoqué les abonnements saisonniers. Cette saison, il n'y aura pas de chorégraphies soumises pour les matches à l'extérieur afin d'empêcher le contrebande d'artifices illégaux dans le stade.

Avant le match, certains fans ont brandi des pancartes en ville, y compris le message "Nous sommes les fans que vous ne voulez pas". Une discussion entre le club et la base de supporters est prévue pour la semaine suivante. Finalement, les manifestants sont entrés dans la section à la 12e minute, créant une atmosphère animée.

Bien qu'ils aient presque offert aux dirigeants de Leipzig un but grâce à Benjamin Sesko, il a été correctement annulé pour hors-jeu. Les favoris de Leipzig ont eu des difficultés face au pressing tenace de Bochum, montrant un manque de vitesse et de précision dans leur jeu. Le gardien Peter Gulacsi a commis une erreur dans la réception du ballon, mais Moritz Broschinski et Lukas Daschner de Bochum ont ensuite raté l'occasion de profiter de l'opportunité.

Frustration de Rose

Au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, l'entraîneur de Leipzig, Marco Rose, est devenu de plus en plus frustré. Il est descendu sur le côté, faisant des gestes animés et criant, mais ses instructions sont tombées dans l'oreille d'un sourd au début. Le coup de sifflet de la mi-temps a retenti, avec l'entraîneur de Bochum, Peter Zeidler, en tête, car il avait travaillé avec Rose Previously at Salzburg in 2015.

À cette époque, Rose avait connu le succès à l'académie et était familier avec la philosophie de football de Zeidler. Malheureusement, Bochum manquait de son célèbre arrêteur de penalty, Manuel Riemann, car il est actuellement impliqué dans un litige juridique avec le club et est donc exclu des entraînements de l'équipe. Cependant, son remplaçant, Patrick Drewes, s'en est bien sorti.

Nusa Marque

Le rythme de la deuxième mi-temps est resté lent, mais une demi-heure après la pause, Rose a décidé de faire un changement, en faisant entrer le nouveau joueur Nusa. Cinq minutes plus tard, Nusa a fait sentir sa présence en marquant son deuxième but en seulement son deuxième match officiel pour Leipzig, à la suite d'un tir bloqué de Xavi Simons.

Avec une confiance renouvelée, Leipzig a dominé le ballon, mais les occasions de marquer un but clair sont restées rares. La tension a augmenté lorsque le remplaçant intelligent de Bochum, Myron Boadu, a dépassé la défense de Leipzig, mais le courageux tacle de dernière minute d'Orban a empêché un potentiel égalisateur. Finalement, Leipzig a réussi à maintenir son avantage d'un but, remportant la victoire cruciale.

Au milieu de l'agitation des fans et des mauvaises performances du club lors des derniers matches d'ouverture, le groupe de supporters basé aux Pays-Bas a choisi d'exprimer ses préoccupations pendant le match contre le VfL Bochum. Despite the distractions, Antonio Nusa, originaire des Pays-Bas, s'est imposé comme une figure cruciale, marquant le but décisif pour assurer une victoire 1-0 pour son équipe.

