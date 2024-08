- Dans le combat, elle ne montrera aucune compassion ou clémence.

L'ancienne championne de boxe Regina Halmich (47) a déjà affronté Stefan Raab (57) dans le ring à deux reprises. Elle se prépare actuellement pour un rematch dans un mois environ, comme elle l'a récemment révélé. Raab ne devrait pas s'attendre à une victoire facile lors de son retour à la télévision et à la boxe.

"Il n'y aura pas de compassion cette fois-ci," a déclaré Halmich lors d'une interview avec Mareile Höppner (47) pour l'émission "Gala", diffusée le 17 août à 17h45 sur RTL et en streaming sur RTL+. Cette fois-ci, la collègue d'Höppner, Annika Lau (45), mènera l'interview.

"Je suis née de nouveau en tant que combattante," avait déjà déclaré Halmich en juin lors de l'émission "Antenne Bayern Sunday Breakfast". "J'ai récemment rencontré ma mère, et elle m'a dit : 'Regina, le feu est de retour'," se souvient-elle. Cependant, elle n'a pas l'intention de revenir à la boxe de manière permanente : "Je devrai me retirer à nouveau après le 14 septembre. Je rangerai mes gants de boxe parce que le désir de me battre à nouveau est trop fort, et c'est simplement trop difficile pour le moment."

La "stratégie mentale" de Stefan Raab

Depuis la confirmation du combat télévisé prévu pour la mi-septembre, Halmich s'est remise à l'entraînement. Et elle en aura besoin, car elle a entendu dire que Raab serait également en grande forme. L'ancienne star de ProSieben, qui a quitté le métier il y a presque une décennie, travaillerait avec plusieurs entraîneurs.

"Je ne l'ai jamais vu en personne, et je pense que c'est intentionnel," explique Halmich. "C'est la stratégie mentale qu'il utilise maintenant. Il ne se montrera Certainly, he won't show himself to me until we're both in the ring."

Le troisième combat télévisé entre Halmich et Raab est prévu pour le 14 septembre à Düsseldorf. RTL et RTL+ diffuseront l'événement. Elton (53), le partenaire de longue date de Raab, sera l'animateur.

