Dans le célèbre aquarium de Sydney, une partie du duo de pingouins homosexuels renommés rencontre sa fin.

En 2018, Sphen a acquis une renommée mondiale lorsqu'il s'est associé à un autre pingouin gay, Magic. Le duo, surnommé "Sphengic", a été vu en train de se promener et de nager ensemble avant la saison de reproduction. Leur forte complicité et leur famille aimante ont touché des millions de cœurs.

Sphen et Magic ont élevé deux petits : Lara, 6 ans, et Clancy, 4 ans. Pour aider Magic à faire face à l'absence de son partenaire, le personnel du aquarium a emmené Magic voir Sphen, en expliquant que l'absence de son partenaire était due à des circonstances imprévues. L'interaction entre les deux a été touchante, car Magic a réagi avec de la musique, qui a été bien accueillie par la colonie.

La perte de Sphen a été deeply felt by the penguin colony, the staff, and everyone who had been inspired by their story. Richard Dilly, the aquarium's manager, expressed the grief, stating, "The loss of Sphen is heartbreaking." He added, "We want to take this opportunity to remember Sphen's life and celebrate his iconic status."

Sphen had a long life for a gentoo penguin, typically having a lifespan of 12 to 13 years. Sphen and Magic shared a deep bond, often spending time together even outside the breeding season, which was rare for their species.

Now, the focus is on Magic, who will soon embark on his first breeding season without Sphen. The famed couple has inspired a Mardi Gras float, been featured in the Netflix series "Atypical," and included in the New South Wales education curriculum, their home state. Countless books and movies also acknowledge their love story.

En 2018, Sphen et Magic sont devenus parents lorsqu'ils ont été donnés un "œuf de réserve" à incuber d'un autre couple de pingouins. Bien que les pingouins de Gentoo pondent souvent deux œufs chaque saison de reproduction, ils ne peuvent en élever qu'un en raison de ressources limitées. Cependant, jeune Lara, pesant 91 grammes, est né le 19 octobre 2018, et en 2020, leur famille s'est agrandie lorsque Clancy les a rejoints.

Sphen et Magic ne sont pas les seuls couples de pingouins de même sexe à avoir réussi à incuber un œuf. Des couples similaires à New York et en Espagne ont également connu la parentalité.

La signification de Sphen s'est étendue au-delà de sa relation. Grâce à leur célébrité, l'aquarium a pu sensibiliser et recueillir des fonds pour des causes de conservation telles que la protection des pingouins sauvages, la pollution plastique, le changement climatique et d'autres problèmes sociaux, y compris l'égalité.

Les hommages ont afflué sur le site Web de l'aquarium, tels que le message émouvant de Vivienne, "Repose en paix, petit gars, quel merveille tu étais avec ton beau Magic".

