- Dans le cas des régulateurs de vitesse dans MV une voiture sur cinq est trop rapide

Au cours des contrôles de vitesse coordonnés dans le cadre de la campagne de sécurité "Conduire.Arriver.Vivre", les autorités du Mecklembourg-Poméranie ont intercepté 2 854 infractions de vitesse la semaine dernière. Cela signifie que environ un véhicule sur cinq contrôlé dépassait la limite de vitesse.

"Le but de ces contrôles n'est pas de sanctionner un maximum d'infractions, mais plutôt de sensibiliser tout le monde à la question de la vitesse en tant que cause majeure d'accidents de la route graves, qui trop souvent se soldent par des morts et des blessés", a expliqué le ministre de l'Intérieur Christian Pegel (SPD). En avril, lors d'une semaine d'action dans le nord-est, pas moins de 54 500 véhicules ont été contrôlés, et environ un sur dix dépassait la limite de vitesse.

La vitesse excessive reste l'une des principales causes d'accidents graves. La tendance précédente à la baisse du nombre d'accidents mortels sur les routes de MV ne s'est pas poursuivie au premier semestre 2024. Selon le ministère de l'Intérieur, 48 personnes ont trouvé la mort sur les routes de l'État au cours des sept premiers mois de cette année.

En 2023, le nombre de morts sur les routes dans le nord-est a atteint son plus bas niveau jamais enregistré dans l'État, avec 57 décès. Par rapport à l'année précédente, le Mecklembourg-Poméranie a connu la plus forte baisse du nombre de morts sur les routes, soit 31 %. Globalement, le nombre de morts sur les routes en Allemagne a légèrement augmenté en 2023.

Les motocyclistes doivent également faire preuve de prudence en matière de vitesse, car ils ont été inclus dans les contrôles effectués lors de la semaine d'action en avril. Malgré l'accent mis sur la sensibilisation, les motocyclistes ont été responsables d'un nombre significatif d'infractions de vitesse, soulignant la nécessité de poursuive l'éducation et la vigilance.

