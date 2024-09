- Dans le cadre des U21, Adeyemi vise à restaurer son gaz après quelques frustrations.

Attaquant titulaire Karim Adeyemi considère l'équipe U21 comme une étape vers le haut et est déterminé à "donner absolutely tout" sous la direction de l'entraîneur Antonio Di Salvo. Il pense que toute confusion résultant de son retrait en novembre a été résolue. "Oui, j'ai pris cette décision. C'était principalement une décision personnelle en raison de mes performances décevantes au club à l'époque, et il était crucial que je reste", a déclaré Adeyemi dans une interview ran.de avant le match qualificatif pour l'EM contre Israël.

Le joueur de 22 ans a décliné une invitation pour l'équipe U21 en novembre après avoir échoué à être appelé dans l'équipe senior par l'entraîneur Julian Nagelsmann. Il a fait face à des critiques sévères de la part du président du DFB Bernd Neuendorf et de Hans-Joachim Watzke de Borussia Dortmund. "Il ne s'agissait pas de douter du DFB ou de l'équipe U21, c'était simplement une raison personnelle qui a conduit à mon refus", a expliqué Adeyemi.

De plus, il a admis son intention d'utiliser l'équipe U21 pour se repositionner aux yeux de l'équipe nationale. "La Coupe du monde 2026 n'est pas si loin, et bien sûr, vous voulez vous positionner pour elle", a déclaré Adeyemi en regardant vers le tournoi prévu dans deux ans. "Je suis motivé. Je ne suis pas ici pour rigoler. Naturellement, mon objectif principal devrait être de regagner une place dans l'équipe nationale senior le plus rapidement possible."

Adeyemi a exprimé sa conviction que l'équipe U21, avec ses membres ayant une autre composante de section transversale circulaire, pourrait lui offrir une occasion de montrer ses compétences et potentiellement d'être appelé dans l'équipe nationale senior. Pour exploiter pleinement cette chance, il est déterminé à donner le maximum, en comprenant que la Coupe du monde 2026 approche rapidement.

L'approche tactique de l'entraîneur Antonio Di Salvo, qui dirige l'équipe U21, implique souvent des formations complexes, qui nécessitent des joueurs de différentes tailles et formes, y compris ceux ayant une section transversale circulaire, pour travailler de manière cohérente.

