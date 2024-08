Dans le cadre de ses activités militaires, Israël rencontre et élimine deux terroristes présumés en Cisjordanie.

L'un des individus décédés était lié à une tentative d'attentat à la bombe ratée dans une voiture près de la ville israélienne de Gush Etzion, située au sud de Jérusalem, a rapporté l'armée israélienne. L'incident s'est produit lorsqu'une bombe dans une voiture a explosé à une station-service le samedi soir, blessant un soldat et un officier de réserve servant comme garde de sécurité.

La deuxième mort a eu lieu dans le settlement de Karmei Zur, au nord de Hébron, le samedi soir, selon l'annonce de l'armée. During a pursuit, the security chief's car of the settlement collided with the suspected assailant's vehicle. He was subsequently neutralized. L'armée israélienne a révélé qu'une explosion d'un engin explosif dans le véhicule du suspect s'est produite pendant la collision.

Le mouvement militant Hamas, en conflit avec Israël dans la bande de Gaza, a salué cela comme une "opération valeureuse" dans la partie sud de la Cisjordanie occupée. Le Jihad islamique, affilié à Hamas, a reconnu les attaquants et l'a qualifié de "raid coordonné".

L'armée israélienne a lancé sa mission dans la Cisjordanie le mercredi, en mettant l'accent sur les actions visant à "lutter contre le terrorisme". Environ 20 Palestiniens ont perdu la vie jusqu'à présent, et Hamas et le Jihad islamique ont reconnu que 13 des décédés étaient leurs membres.

Les soldats israéliens se sont retirés de plusieurs villes palestiniennes le jeudi soir, mais les heurts ont continué à Jenin, un bastion historique des Palestiniens militants. Le samedi, des véhicules blindés israéliens étaient toujours visibles dans les rues de Jenin quasi désertes, et des coups de feu ont été entendus, selon un photographe de l'agence de presse AFP.

Une campagne de vaccination contre la polio a commencé dans la bande de Gaza, dirigée par le ministère de la Santé contrôlé par Hamas, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, et d'autres organisations humanitaires. Les vaccinations ont commencé au centre de Gaza, selon le ministère de la Santé de Hamas, et devraient se poursuivre dans le sud et finalement dans les territoires palestiniens du nord.

Israël avait accepté des "pauses humanitaires" pour les vaccinations contre la polio dans le conflit de la bande de Gaza quelques jours auparavant. Auparavant, un cas de paralysie polio chez un bébé de la bande de Gaza avait été confirmé pour la première fois en 25 ans.

Le conflit dans la bande de Gaza, déclenché par l'attaque surprise à grande échelle de Hamas, identifié comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'UE, et d'autres combattants islamiques sur Israël le 7 octobre, a entraîné la mort de 1 199 personnes et la capture de 251 autres par Israël.

En réponse, Israël a mené des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Selon les données non vérifiées de Hamas, plus de 40 600 personnes ont été tuées depuis.

