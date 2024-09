Dans le cadre de procédures judiciaires, un juge protège de nombreux lieux de travail affiliés aux catholiques contre l'application de lois fédérales imposant des congés pour des procédures d'avortement et de fécondation in vitro (FIV).

Environ plus de 7 000 églises catholiques et un autre 1 380 employeurs catholiques sont sous l'influence d'un décret provisoire du juge fédéral Daniel Traynor, nommé par Donald Trump et basé à Bismarck.

Les antagonistes, l'Association des avantages catholiques et le diocèse catholique de Bismarck, ont soutenu que leurs libertés religieuses étaient violées car les réglementations les obligeraient à soutenir leurs travailleurs dans l'obtention d'avortements ou de "traitements de fertilité moralement contestables".

L'ordre de Traynor a remis en question les techniques de l'administration Biden pour mettre en œuvre les nouvelles réglementations, mentionnant "le risque d'ingérence gouvernementale qui est indéniablement anti-religieux", et affirmant qu'elle "n'a pas besoin d'attendre un défi juridique pour cesser de porter atteinte aux droits constitutionnels des citoyens américains".

Alors qu'un autre juge a rendu une décision préliminaire contre l'obligation de l'accommodation pour les avortements, l'ordre de Traynor était le premier à se concentrer sur les réglementations nécessitant des accommodations pour les traitements de fertilité, selon le Centre national des femmes pour le droit. Traynor a également reporté la mise en œuvre des protections transgenres dans les nouvelles réglementations de travail contre les organisations catholiques qui s'opposaient à la règle.

Selon les documents judiciaires, l'administration Biden a soutenu que les réglementations, que l'EEOC met en œuvre dans le cadre d'une loi de 2022 appelée le Fairness Act pour les travailleurs enceintes, ne porteraient pas atteinte à leurs droits religieux ou de liberté d'expression. Cependant, Traynor a conclu que, dans le cas de l'Association des avantages catholiques, ses actions violeraient au moins la disposition de retaliation car l'employé serait renvoyé pour s'opposer à la foi catholique en demandant une accommodation pour l'action en question.

Dans une note de bas de page, le juge a déclaré : "Le pouvoir gouvernemental non contrôlé génère des martyrs comme Dietrich Bonhoeffer, emprisonné et exécuté pour avoir parlé contre l'euthanasie et la persécution des Juifs ; Miguel Pro, arrêté et finalement exécuté pour avoir enfreint la loi anti-catholique de Calles au Mexique ; et Thomas More, célèbre pour avoir été exécuté par le roi britannique pour avoir refusé de prononcer un mot."

Le ministère de la Justice a refusé de commenter.

La décision a été rapportée précédemment par LawDork.

Le procès est l'un des nombreux défis juridiques aux réglementations établies par l'EEOC dans le cadre de la PWFA. Un autre juge, dans une action en justice distincte déposée en Louisiane, a suspendu la mise en œuvre des obligations d'accommodation pour l'avortement contre d'autres entités catholiques, ainsi qu'au Louisiana et au Mississippi.

Le mardi, la 8e Cour d'appel des États-Unis, qui traiterait un appel de la décision de Traynor, entend des arguments dans un défi distinct aux réglementations d'accommodation pour l'avortement présenté par plusieurs États dirigés par des républicains. Dans ce cas, le juge de première instance a rejeté leur défi, déterminant que les États n'avaient pas l'autorité pour déposer l'action en justice.

La règle de l'EEOC a été contestée dès le départ, amenant l'agence à souligner qu'elle n'exige pas des employeurs qu'ils financent un avortement ou qu'ils accordent un congé payé pour la procédure.

La règle, établie mi-avril, oblige la plupart des employeurs à fournir "des accommodations raisonnables" aux employés liés à la grossesse ou à l'accouchement, y compris l'offre de temps libre pour un avortement. D'autres protections prévues par la loi comprennent le temps libre pour la récupération de l'accouchement et les rendez-vous prénataux ou postnatals, ainsi que les accommodations liées au siège, au travail léger, à l'allaitement et aux pauses pour manger, boire et aller aux toilettes.

La question d'inclure l'avortement dans la définition de la PWFA de "grossesse, accouchement ou conditions médicales liées" a suscité une vague de commentaires à la commission, avec environ 54 000 personnes demandant à la commission d'exclure l'avortement et environ 40 000 demandes d'inclusion.

"En ce qui concerne l'avortement, les exigences de la PWFA sont limitées et concerneront probablement uniquement une demande de congé de travail d'un travailleur", a déclaré la commission dans une déclaration d'avril.

L'EEOC a également inclus l'infertilité et les traitements de fertilité dans la définition de la règle des "grossesse, accouchement ou conditions médicales liées".

La bataille politique continue autour de la Fairness Act pour les travailleurs enceintes a vu plusieurs juges rendre des décisions, avec l'ordre du juge Traynor se concentrant sur les réglementations nécessitant des accommodations pour les traitements de fertilité, influençant ainsi le domaine de la [politique].

Les antagonistes de ce procès, l'Association des avantages catholiques et le diocèse catholique de Bismarck, ont exprimé des préoccupations quant à la violation de leurs libertés religieuses, mettant en évidence l'intersection de la [politique] et des croyances religieuses.

Lire aussi: