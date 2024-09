- Dans le cadre de la quête pour aider les personnes déplacées, deux femmes ukrainiennes perdent la vie.

Le Parquet de Mannheim accuse dans l'affaire de l'échange de bébé à Hockenheim

Le meurtre de deux femmes ukrainiennes, âgées de 27 et 51 ans, a conduit à l'inculpation d'un couple dans le nord de Bade. Le couple, âgé de 44 et 43 ans, est accusé d'avoir tué les femmes en mars pour s'approprier leur nourrisson de cinq semaines. Ils sont également inculpés d'enlèvement d'enfant.

Tragédie de Hockenheim : un désir de bébé insatisfait ?

Selon le parquet, le couple avait un fort désir d'avoir une fille et aurait décidé d'enlever un nouveau-né pour l'élever comme le leur au plus tard en mars 2023.

La femme aurait cherché des liens avec des réfugiés ukrainiens et aurait rejoint un groupe Telegram pour les soutenir. Grâce à cela, elle aurait rencontré la jeune femme de 27 ans, qui cherchait de l'aide pour la naissance de son bébé. La mère, la grand-mère et le bébé vivaient dans un camp de réfugiés dans le district du Rhin-Neckar au moment des faits.

Ils ont prétendu emmener la grand-mère à l'hôpital

Après la naissance du bébé en février, le couple aurait planifié de tuer la mère et la grand-mère pour faire passer le bébé pour le leur. Selon les investigations, les suspects auraient secrètement administré des médicaments sédatifs aux deux femmes lors d'une visite au restaurant le 6 mars.

Lorsque la femme de 51 ans a commencé à se sentir mal, le couple aurait ramené la jeune femme de 27 ans et le bébé chez eux, en prétendant emmener la grand-mère à l'hôpital. Au lieu de cela, ils l'ont conduite à un étang de pêche près de Bad Schönborn. L'homme est soupçonné d'avoir frappé la femme à plusieurs reprises à la tête avec un objet inconnu et de l'avoir noyée dans l'étang. Elle est morte de ses blessures à la tête.

Le couple aurait ensuite ramené la jeune femme de 27 ans et son bébé, en prétendant que leur mère avait subi une crise cardiaque et était à l'hôpital. Ils se seraient rendus à Hockenheim, près du barrage du Rhin, où l'homme est soupçonné d'avoir battu la jeune femme à mort. Le couple aurait ensuite incendié son corps et serait rentré chez eux avec le bébé.

Les enquêteurs trouvent le bébé avec le couple - indemne

Le 7 mars, un passant a découvert le corps de la jeune femme sur la berge du fleuve. Le 13 mars, le couple a été arrêté et les enquêteurs ont trouvé le bébé indemne. Le 19 mars, le corps de la grand-mère a été retrouvé dans l'étang par les plongeurs de la police. Le couple reste en détention et n'a

Lire aussi: