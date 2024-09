Dans le cadre de la compétition, le compétiteur allemand a ralenti son rythme en réalisant un triplé de médailles d'or.

Au Jeux olympiques, la Seine cause de sérieux problèmes, entraînant des reports de courses, des problèmes de santé chez les athlètes et une frustration générale. Ce problème persiste également lors des Jeux paralympiques. L'un des individus touchés est Martin Schulz, grand favori allemand pour les médailles.

Des pluies torrentielles vendredi et une brève tempête samedi soir - la Seine refuse toujours de coopérer. La qualité médiocre de la rivière problématique a sérieusement entravé la poursuite de Martin Schulz d'un triplé d'or parisien. Le équipe de crise olympique a déclaré l'état d'urgence dimanche matin pour les onze compétitions de triathlon, car la natation dans l'eau polluée au Pont Alexandre III n'était plus possible.

Le projet phare à milliards de dollars de la Seine échoue également aux Jeux paralympiques. Selon un communiqué de presse récent de World Triathlon, la qualité de l'eau de la rivière s'est détériorée en raison des précipitations des deux derniers jours. La qualité de l'eau du site de la compétition est inappropriée pour la natation et dépasse la limite fixée par World Triathlon. La décision a été prise suite à une réunion tardive entre World Triathlon, Paris 2024 et les autorités françaises compétentes.

Duathlon comme substitution

Si la qualité de l'eau s'améliore d'ici lundi, tous les onze événements de médaille seront décidés ce jour-là. Les quatre premières compétitions prévues pour lundi ont été reportées à dimanche en raison des prévisions des organisateurs pour des conditions meilleures. Cependant, les pluies de vendredi et de samedi ont entraîné une détérioration significative. Il reste incertain si un report à un autre jour est possible. En théorie, un duathlon (consistant en course à pied, cyclisme et course à pied) est autorisé comme plan de rechange, mais la natation ne doit jamais être forcée. "La santé des athlètes" est la priorité absolue, a déclaré World Triathlon.

Le courant est mauvais, sinon pire

Même parmi les triathlètes olympiques, la course masculine a dû être reportée en raison de la mauvaise qualité de l'eau, et de nombreuses séances d'entraînement ont même été annulées. Après les courses en eau libre, plusieurs athlètes, dont la nageuse allemande Leonie Beck, ont signalé de la nausée et même des vomissements. Les dernières précipitations pourraient également intensifier le courant.

Cela serait "le principal problème" pour les para-triathlètes, avait déclaré Schulz Previously. Le courant était "à la limite" pour les spécialistes de la natation aux Jeux olympiques, a expliqué le champion paralympique de Rio et Tokyo, ajoutant que "beaucoup de para-athlètes ne peuvent pas nager en amont. Dans le meilleur des cas, ils restent stationnaires. Beaucoup nagent à l'envers."

Ce seraient des images humiliantes que les organisateurs préféreraient éviter. Après tout, le gouvernement français a investi environ 1,4 milliard d'euros pour nettoyer la Seine. Un plan de rechange duathlon serait désastreux. "Cela laisserait un goût amer", a souligné Schulz. Cependant, Meteo France prévoit plus de bruines pour dimanche après-midi. Il reste incertain si la qualité de l'eau s'améliorera d'ici lundi matin.

