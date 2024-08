- Dans le 3e match pour Wildes, le VfB lutte pour assurer une victoire contre le Mayence, poursuivant leur série sans victoire dans toute la ligue.

Malgré un avantage initial de 2-0 et un but incroyablement étrange en fin de match sur coup franc, VfB Stuttgart n'a pas réussi à obtenir sa première victoire de la saison lors de la deuxième journée. Malgré leur présence en Ligue des champions, Stuttgart n'a pu faire mieux qu'un match nul 3-3 (2-1) contre 1. FSV Mainz 05, restant ainsi à un seul point.

Enzo Millot (8e minute) et Jamie Leweling (15e) ont donné l'avantage à Stuttgart face aux 59 000 spectateurs. Nadiem Amiri (penalty, 43e) et Jonathan Burkardt (62e) ont égalisé pour Mainz. Dans le temps additionnel, le joueur suisse de Stuttgart, Fabian Rieder, a heurté le poteau sur un coup franc, mais le ballon a rebondi sur le dos du gardien Robin Zentner et a terminé dans le but. Cependant, Maxim Leitsch a permis à Mainz de décrocher un point dans les arrêts de jeu.

Une fois de plus, les fans de Stuttgart se sont déplacés en grand nombre au stade pour le premier match à domicile de la saison. Les supporters ont encouragé et fêté l'équipe qui a commencé fort. Cependant, Mainz a eu des difficultés en défense, laissant Deniz Undav rater plusieurs occasions (3e/4e).

Mais Stuttgart a su profiter de la situation. Un tir de Chris Fuhrich a été arrêté dans les pieds d'Enzo Millot, qui a marqué le 1-0. Sept minutes plus tard, une erreur de la défense de FSV sur un ballon haut a permis à Jamie Leweling de marquer un but splendide du coin supérieur.

Stuttgart a eu plusieurs occasions d'augmenter son avance, mais après une occasion ratée pour Undav (29e), ils n'ont pas réussi à concrétiser. Mainz est revenu dans le match, heurtant la barre à deux reprises par Alexander Nübel (33e/35e) avant qu'Amiri ne marque un penalty. Burkardt avait été fauché par Millot dans une course. Juste avant la mi-temps, le défenseur de VfB, Anrie Chase, a évité l'égalisation en intervenant sur la ligne de but.

La deuxième mi-temps a commencé avec Stuttgart toujours en tête. Après une occasion manquée par Millot (51e), Burkardt a marqué de près, rendant le match ouvert. Cependant, un autre but de Burkardt a été annulé pour hors-jeu (70e). L'entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, a fait entrer Ermedin Demirovic et El Bilal Touré pour renforcer l'attaque. Un coup franc du remplaçant Rieder a trouvé le chemin du but, rapprochant Stuttgart de la victoire. Cependant, Leitsch a marqué l'égalisation pour Mainz dans le temps additionnel.

Malgré l'enthousiasme des fans de Stuttgart, leur équipe a vu son avantage s'envoler au fil du match. Le gardien de Mainz, Zentner, a eu une contribution inhabituelle au score, laissant involontairement entrer le but de Rieder sur coup franc.

