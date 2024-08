Crises en voie d'escalade dans la région du Moyen-Orient - Dans l'attaque israélienne, au moins 10 victimes ont été rapportées parmi le Hezbollah au Liban.

Au milieu des pourparlers en vue d'une trêve dans le conflit de Gaza, avec pour objectif d'atteindre un accord dans la semaine, les combats entre Israël et le mouvement chiite libanais Hezbollah se poursuivent. Dans une récente frappe aérienne israélienne dans le sud du Liban, au moins dix personnes ont été tuées, dont une femme et deux enfants, selon les autorités libanaises.

L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé un dépôt d'armes du Hezbollah dans la région de Nabatiya. Elle a également déclaré avoir utilisé des tirs d'artillerie pour neutraliser des menaces dans divers secteurs du sud du Liban.

Liban : le bilan des morts suite à une frappe israélienne s'alourdit

Cinq autres personnes ont été blessées lors de l'incident de Nabatiya, selon les autorités libanaises. Deux d'entre elles étaient dans un état critique. La plupart des victimes étaient des Syriens, selon les rapports.

L'agence de presse nationale du Liban a rapporté le matin qu'un bâtiment industriel avait été touché lors de l'attaque, où résidait une famille syrienne. Initialement, on avait rapporté qu'un bâtiment résidentiel avait été attaqué.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas islamiste il y a plus de dix mois, le mouvement Hezbollah, allié au Hamas, a presque quotidiennement lancé des attaques contre des cibles dans le nord d'Israël depuis le Liban. En réponse, l'armée israélienne a régulièrement attaqué des cibles dans le pays voisin.

Premier cas de poliomyélite dans la bande de Gaza

Les autorités des territoires palestiniens ont rapporté le premier cas de poliomyélite dans la bande de Gaza assiégée. Un bébé de dix mois à Deir al-Balah, au centre de la région, a été diagnostiqué avec la maladie, selon le ministère de la Santé de Ramallah. Cela a été confirmé par des tests effectués à Amman, la capitale de la Jordanie.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avait précédemment appelé à un cessez-le-feu dans la région pour vacciner des dizaines de milliers d'enfants contre la poliomyélite. Le virus se transmet souvent par des sources d'eau contaminées. Il n'existe actuellement pas de remède connu contre la poliomyélite.

Appel de Biden en faveur d'un cessez-le-feu

Malgré l'échec des pourparlers à Doha, au Qatar, le week-end dernier, ils ont été décrits comme constructifs. Selon un communiqué conjoint, une solution potentielle existe qui pourrait combler l'écart restant et est alignée sur les principes du plan de paix proposé par le président américain Joe Biden en mai, que le Hamas refuse de renégocier.

Une autre réunion de haut niveau aura lieu à Cairo avant la fin de la semaine prochaine. D'ici là, les négociateurs continueront de travailler pour combler les écarts restants.

Biden a exprimé son optimisme, affirmant : "Nous sommes plus proches que jamais." Il a ajouté : "Nous sommes beaucoup plus proches que nous l'étions il y a trois jours." Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Israël ce week-end pour poursuivre "des efforts diplomatiques intenses" sur le terrain, selon son département. L'objectif est de finaliser l'accord. "Personne dans la région ne devrait interférer avec ce processus", a averti Biden dans un communiqué.

Des rapports ont suggéré qu'un cessez-le-feu pourrait prévenir une nouvelle escalade dans la région. Des attaques de vengeance avaient été menacées par l'Iran et le Hezbollah suite à l'assassinat du chef étranger du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, et à la mort d'un commandant militaire du Hezbollah il y a environ deux semaines. Une attaque était attendue depuis. L'Iran et le Hezbollah, principalement soutenus par l'Iran, pourraient s'abstenir d'initier une attaque plus importante, potentiellement coordonnée, contre Israël en cas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Biden a parlé avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et l'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani après les négociations à Doha et lors d'un autre appel téléphonique, selon l'annonce de la Maison Blanche. Ils sont confiants que le processus touche à sa fin, selon une source du gouvernement américain. Ils prévoient de se rencontrer à nouveau à Cairo "dans l'intention de conclure finalement ce processus".

Un officiel : le processus de négociation reste difficile

L'officiel a noté que le processus reste une tâche difficile et complexe. Certains éléments de l'accord proposé sont "déplaisants", comme dans tout accord de cette nature. Il a fait référence à l'échange "d'un grand nombre de prisonniers palestiniens" des prisons israéliennes contre des otages innocents. L'accord est "pas parfait", mais il reflète les principes énoncés par le président américain Biden et endossés par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Biden a proposé un plan en trois phases pour mettre fin au conflit de Gaza en mai. During the first phase, a specific group of hostages would be released during a six-week ceasefire in exchange for Palestinian detainees in Israel. In subsequent phases, fighting would be permanently terminated, remaining hostages would be released, and the reconstruction of the heavily damaged Gaza Strip would commence.

Hamas and other militants from Gaza assaulted southern Israel on October 7, 2023, resulting in the death of over 1,200 people and the capture of another 250 individuals as hostages. This bloodshed sparked the conflict. According to data provided by the Hamas-controlled health authority, more than 40,000 people have reportedly perished in Gaza since then. This figure does not distinguish between civilians and combatants and cannot be authenticated.

The Israeli authorities stated that their airstrike in southern Lebanon aimed to target a Hezbollah weapons storage facility. The dispute between Israel and the Lebanese Hezbollah militia, part of the ongoing talks for a truce in Gaza, continues despite the talks.

