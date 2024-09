Dans l'assaut sur Poltava, les forces terrestres militantes ont subi des pertes.

Au lancement de l'année scolaire en Russie, les spécialistes prévoient une forte augmentation de la propagande d'État auprès des étudiants. Le temps consacré à ce qui peut être considéré comme "l'indoctrination de la propagande du Kremlin" devrait plus que doubler cette année, atteignant environ 1 300 heures. Cette information a été partagée par la plateforme en ligne "Agentstvo", qui accueille des journalistes russes de l'opposition. Vladimir Poutine, le leader du Kremlin, a répété à maintes reprises son souhait de voir les écoles inculquer le patriotisme chez les enfants dès le plus jeune âge et de manière extensive. Cependant, l'encouragement de la pensée critique n'est pas encouragé. Selon "Agentstvo", le nombre total d'heures d'école consacrées à la promotion de la perspective du Kremlin sur divers sujets, tels que l'histoire, le conflit en Ukraine et les valeurs familiales et sociales traditionnelles, peut varier selon le niveau d'études. Toutefois, plus de 1 300 heures sur les 11 000 heures d'école pourraient potentiellement être utilisées à des fins de propagande, selon "Agentstvo".

En Ukraine, un changement de direction a lieu à Ukrenergo, l'opérateur du réseau électrique du pays. Le conseil de surveillance de la société d'État a voté pour le licenciement du directeur lundi, selon Volodymyr Kudrytskyi, le président du conseil, sur sa page Facebook. Les rapports indiquent que la raison officielle de son licenciement est qu'il n'a pas protégé le réseau électrique ukrainien des attaques russes. Cependant, Kudrytskyi conteste cette affirmation, déclarant qu'il a mis en place des mesures de protection et qu'il est devenu la cible d'une campagne de diffamation visant à discréditer la société et, finalement, à prendre le contrôle d'Ukrenergo. Kudrytskyi ne nomme aucun individu spécifique derrière la campagne.

several members of the Ukrainian government have tendered their resignations. This includes Olexander Kamyshin, the Minister of Strategic Industries, responsible for domestic weapons production during the war with Russia. Kamyshin announced that he will continue his work in the defense sector but in a different capacity. In addition, the Minister of Justice, Denys Maliuska, and the Minister of Environment, Ruslan Strilets, have submitted their resignations.

Un missile russe frappe la région de Poltava en Ukraine, faisant au moins 47 morts. Selon les rapports ukrainiens, deux missiles ont détruit un bâtiment utilisé par l'Institut militaire des communications à Poltava, comme l'a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj sur Telegram. Plus de 200 personnes ont été blessées lors de l'attaque.

Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre Recently freed Kremlin critic Vladimir Kara-Mursa à Berlin. Scholz exprime son admiration pour le courage et la force de Kara-Mursa dans la lutte pour un avenir démocratique en Russie, déclarant qu'il a été instrumental dans la libération de Kara-Mursa dans le cadre de l'échange de prisonniers d'août.

Le service de renseignement britannique croit que la Russie prépare des structures de défense supplémentaires pour le pont de Kerch, reliant la Russie à la Crimée occupée. La Russie a installé des barrages de barges flottantes et immergées, posé des mines marines, érigé des générateurs de fumée et augmenté le nombre de systèmes de défense aérienne dans la région. De plus, une structure parallèle au pont est en construction, qui pourrait servir de pont supplémentaire à voie unique ou de barrière pour protéger contre les drones explosifs des forces navales ukrainiennes.

Le ministère de la Défense ukrainien présente un nouveau véhicule blindé de transport de troupes (VTT) pour les forces ukrainiennes. Le Khorunzhyi, nommé d'après le grade militaire cosaque de "standard-bearer", est en développement depuis quelque temps. Le dernier communiqué indique que de nombreux autres exemplaires de ce véhicule seront bientôt déployés, renforçant ainsi les besoins en équipement de l'armée ukrainienne.

L'Estonie et la Lituanie critiquent la Mongolie pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine. Le ministre des Affaires étrangères estonien, Margus Tsahkna, regrette que la décision du gouvernement mongol d'accueillir Poutine plutôt que de l'arrêter affaiblisse considérablement le tribunal pénal international et le système juridique international. Il ajoute que la Mongolie avait une occasion de contribuer à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine mais a choisi de ne pas le faire. Le ministre des Affaires étrangères lituanien, Gabrielius Landsbergis, considère qu'il est inacceptable que le gouvernement mongol ignore le mandat d'arrêt international du tribunal pénal international contre Poutine, qu'il considère comme un autre exemple du système basé sur le droit international qui s'effondre.

Un procès contre un individu français accusé d'espionnage en Russie commence. Il n'est pas encore clair quelles sont les charges spécifiques portées contre cet individu. Cependant, le procès sert de rappel de la tension et du manque de confiance entre la Russie et l'Occident.

Un travailleur français d'une ONG suisse est jugé à Moscou à partir de mardi, accusé d'avoir enfreint la loi russe sur les "agents étrangers". Le tribunal a ordonné son maintien en détention jusqu'au moins février prochain. L'homme, Laurent Vinatier, travaillait en tant qu'expert de la Russie et de l'ex-Union soviétique pour le Center for Humanitarian Dialogue (HD), une ONG axée sur la médiation et la diplomatie secrète pour prévenir et résoudre les conflits internationaux. Il a été arrêté à Moscou en juin.

14:27 : L'Allemagne prévoit d'offrir six autres systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM à l'Ukraine

Selon des sources de sécurité, l'Allemagne prévoit de fournir six systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM supplémentaires à l'Ukraine. Le gouvernement prévoit également d'acheter six autres de ces systèmes pour son armée.

13:58 : Un autre hélicoptère russe Mi-8 s'écrase, selon les médias

Les médias russes rapportent un autre crash d'un hélicoptère russe Mi-8. Selon Alexey Tsydenov sur Telegram, l'hélicoptère a effectué un atterrissage d'urgence à 85 kilomètres d'Irkoutsk, blessant deux personnes. Les opérations de sauvetage sont en cours avec six personnes à bord. Initialement, l'hélicoptère a été rapporté comme perdu après la perte de contact à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, selon Ria Novosti.

13:34: Zelensky: 41 Morts, 180 Blessés dans l'Attaque Russe sur Poltava

Une frappe de missile russe sur la ville centrale ukrainienne de Poltava a fait 41 morts et plus de 180 blessés, selon le président Volodymyr Zelensky. La zone entourant une école et un hôpital voisin a été touchée, et une partie du bâtiment de l'Institut des Communications a été détruite. Le ministère de la Défense ukrainien a rapporté que l'ennemi avait utilisé deux missiles balistiques. "Le temps entre l'alerte et l'arrivée des missiles létaux était si court qu'ils ont surpris les gens dans l'abri anti-aérien pendant l'évacuation." Les travailleurs de secours ont réussi à secourir 25 personnes, dont 11 qui ont été libérées des décombres.

13:12: Les États-Unis Proches d'un Accord pour Fournir des Missiles de Portée Élevée à l'Ukraine

Des sources internes rapportent que les États-Unis sont proches d'un accord pour fournir à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée qui pourraient atteindre profondément le territoire russe. Cependant, le gouvernement de Kyiv devra attendre plusieurs mois de plus pour les missiles, car les États-Unis doivent résoudre des problèmes techniques avant la livraison, selon plusieurs sources internes américaines. La décision devrait être annoncée à l'automne. Les missiles en question sont les JASSM, des missiles de croisière air-sol conventionnels à moyenne et longue portée, capables de frapper des cibles au sol depuis l'air. Une fourniture de JASSM à l'Ukraine pourrait Significativement renforcer ses capacités stratégiques et lui donner un avantage sur la Russie.

12:43: La Russie Condamne un Prominent Physicien dans l'Affaire des Fusées Hypersoniques

Un tribunal de Moscou a condamné un physicien renommé à 15 ans de camp de travail après l'avoir reconnu coupable de "trahison". C'est la dernière condamnation pour un scientifique accusé de divulguer des secrets d'État. Le quinquagénaire était impliqué dans le développement de fusées hypersoniques russes, selon les agences de presse russes. Deux de ses collègues ont été arrêtés pour soupçon de trahison. Le groupe de l'Institut de Mécanique Théorique et Appliquée (ITAM) de Novossibirsk est l'un des quasi-douzaine de scientifiques qui ont été inculpés de trahison par la Russie ces dernières années. Le quinquagénaire a été arrêté en août 2022. Les hommes font face à "des charges graves", selon des sources de sécurité.

12:15: Le Commerce de la Russie avec l'Inde Double

Le commerce de la Russie avec l'Inde a presque doublé l'an dernier, selon Anatoly Popow, vice-président du conseil d'administration de la Sberbank de Russie, qui a parlé à l'agence de presse Reuters. Le commerce entre les deux pays a atteint environ 65 milliards de dollars en 2023. Cela est principalement dû au fait que l'Inde est devenue un important importateur de pétrole russe après l'imposition de sanctions occidentales suite à l'action militaire de la Russie en Ukraine. "En 2022, l'intérêt des entreprises russes pour le marché indien a Significativement augmenté car ce marché est une alternative", a déclaré Popow. "Aujourd'hui, nous ouvrons des comptes en roupies pour les clients russes. Nous ne rejetons pas la possibilité que la roupie puisse être utilisée non seulement comme moyen de paiement mais aussi comme outil d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank traite les paiements pour jusqu'à 70% de toutes les exportations russes en Inde.

11:47: Poutine Invite la Mongolie au Sommet des BRICS

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le président mongol Uchnaagiin Chürelsuh au début de son voyage en Mongolie et l'a invité au prochain sommet des BRICS en Russie. "Nous sommes impatients de votre visite", a déclaré Poutine à des agences de presse russes lors de leur conversation à Oulan-Bator, la capitale. Le groupe de grandes économies émergentes, dominé par la Russie et la Chine, se réunira à la fin octobre à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Poutine a déclaré qu'il voulait discuter de la coopération économique pendant sa visite en Mongolie. Selon les rapports des médias, le gazoduc Power of Siberia 2, que la Russie souhaite construire vers la Chine, devrait être un sujet lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator. Le gazoduc traverserait la Mongolie.

11:22: La Russie Renforce la Défense Aérienne à Belgorod

L'armée russe a déployé des systèmes de défense aérienne supplémentaires dans la région de Belgorod, selon le ministère russe de la Défense. La région frontalière russe a été la cible de contre-attaques ukrainiennes depuis quelque temps.

La Russie a touché des structures ferroviaires dans certaines parties de l'Ukraine pendant la nuit, selon des sources ukrainiennes. La région de Sumy au nord et Dnipropetrovsk dans l'est-central de l'Ukraine ont été touchées, selon la compagnie nationale des chemins de fer.

10:28 Mise à Jour: Potentielle Encerclement de Soldats Ukrainiens à Pokrovsk

Dans la région de Donetsk, les forces russes menacent d'encercler des centaines de soldats ukrainiens. Selon "Forbes", les troupes russes se déplacent vers Pokrovsk, contournant les forces ukrainiennes près de Memryk et de la rivière Vovcha. Ce mouvement russe pourrait avoir une conséquence majeure : si les troupes ukrainiennes ne stoppent pas l'avancée de l'ennemi vers Ukrainsk, elles pourraient se retrouver encerclées, comme averti par le Centre ukrainien de stratégies de défense. Plusieurs brigades ukrainiennes se trouveraient sous l'encerclement russe au sud de Pokrovsk. Il y a des rumeurs de retrait potentiel des Ukrainiens. Il serait judicieux pour eux de se retirer avant que les forces russes ne bloquent leurs routes d'approvisionnement et de retraite, comme suggéré par l'équipe de renseignement pro-ukrainienne Conflict Intelligence Team. Bien que ce retrait cède le contrôle d'environ 30 miles carrés aux Russes, il pourrait sauver des bataillons entiers d'Ukrainiens à un moment crucial.

10:02 ISW: Russes Réconquièrent des Positions à KurskSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes russes ont repris des positions perdues à Kursk. Les positions autour d'Olgovka ont été récupérées, et il est believed que les forces ukrainiennes se sont retirées du village. Un blogueur militaire russe signale également de légères avancées ukrainiennes près de Pogrebki et Malaya Loknya (tous deux au nord-ouest de Sudzha), mais la Russie avait précédemment abandonné ces endroits pour éviter l'encerclement. De plus, il y a eu des attaques répétées sur les ponts de pontons russes traversant la rivière Seim dans la région de Glushkovo.

09:30 Moscou Accueille Poutine Malgré un Mandat d'Arrêt InternationalMalgré un mandat d'arrêt international émis contre lui, Vladimir Poutine est accueilli avec les honneurs par la Mongolie voisine. Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, cela ne se limite pas à la situation géopolitique de la Mongolie entre la Russie et la Chine.

09:00 Le Chef d'Ukrenergo DévoiléLe chef de l'opérateur de réseau électrique d'État ukrainien Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a été démis de ses fonctions. Des sources au sein de l'entreprise ont déclaré à la chaîne de télévision ukrainienne Suspilne que Kudrytskyi n'avait pas protégé les installations énergétiques face aux attaques russes accrues et avait mal mis en œuvre les décisions et protections précédentes. Kudrytskyi est également sous le coup d'allégations de corruption.

08:22 Les Autorités Ukrainiennes Ferment les Réseaux d'Évasion pour les Réfugiés MilitairesDepuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 570 organisations criminelles aidant les hommes ukrainiens à éviter le service militaire. Selon "Kyiv Independent", ces réseaux aident les hommes à fuir à l'étranger et fournissent des certificats médicaux faux pour différer le service militaire, avec des prix allant de 7 000 à 10 000 $. Les hommes âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays en raison de la possibilité d'être appelés sous les drapeaux. En 2024, les agences de loi et d'ordre ont démantelé plus de 200 tels réseaux.

07:50 Un Figure de l'Opposition Russe Considère l'Offensive de Kursk comme une "Catastrophe Naturelle"Le milliardaire et opposant russe Mikhail Khodorkovsky trouve intriguant la perspective des Russes sur l'offensive de Kursk en Ukraine. Il a déclaré au "Tagesspiegel" que les Russes ne considèrent pas l'avancée ukrainienne comme une attaque de l'ennemi, mais plutôt comme une "catastrophe naturelle". Le mécontentement du public russe face à la gestion du gouvernement et la baisse des taux d'approbation de Poutine sont des conséquences de cette situation.

07:22 Des Enfants Tués dans une Attaque Russe sur SaporizhzhiaUne attaque russe sur la ville de Saporizhzhia dans le sud de l'Ukraine hier soir a entraîné la mort de deux personnes, dont un garçon de huit ans, selon les rapports ukrainiens. Le gouverneur Ivan Fedorov de l'oblast de Saporizhzhia a rapporté qu'une femme de 38 ans avait également été tuée, tandis qu'un homme de 43 ans et une fille de 12 ans avaient été blessés, la fille étant maintenant dans un état critique. Un bâtiment de la ville a été partiellement détruit, et les bâtiments environnants ont subi des dommages dus à l'explosion et aux débris.

06:58: Des Universitaires Américains Pointent un Site de Lancement Potentiel de l'Arme de PoutineDeux universitaires américains suggèrent qu'ils ont repéré le site de lancement potentiel du missile de croisière nucléaire 9M370 "Burevestnik", surnommé "arme suprême" par le président russe Vladimir Poutine. Connu sous le nom de SSC-X-9 "Skyfall" dans les cercles de l'OTAN, cette arme est prétendument invulnérable contre les défenses de missiles américaines. En utilisant des photos d'une organisation satellite, ces chercheurs ont découvert un projet de construction à proximité d'un site de stockage d'ogives nucléaires, comme le rapporte Reuters. Situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, ce site est believed être le pad de lancement secret, avec neuf pads de lancement actuellement en construction. Le rapport suggère que cet endroit est "idéal pour un grand système de rocket stationnaire, et le seul grand système de rocket stationnaire qu'ils (la Russie) développent actuellement est Skyfall." Ni le ministère de la Défense russe ni l'ambassade de Washington n'ont répondu aux demandes de commentaires.

06:30: Suite à une Attaque de Drone, la Raffinerie de Moscou de Gazprom Neft Suspend Partiellement ses OpérationsLa raffinerie de Moscou de Gazprom Neft a partiellement suspendu ses opérations suite à un incendie causé par une prétendue attaque de drone ukrainien, comme le rapportent Reuters. Des sources affirment que l'unité Euro+, qui représente environ 50% de la capacité de la raffinerie, a été mise en attente. Les opérations devraient reprendre dans cinq à six jours après les réparations nécessaires. L'an dernier, la plante de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. La gravité des dommages à l'installation et son impact sur la capacité de raffinage restent inconnus.

05:58: Khodorkovsky Critique l'Approche Occidentale envers la RussieLe milliardaire et opposant russe Mikhail Khodorkovsky critique la gestion des gouvernements occidentaux de la Russie. Khodorkovsky affirme que l'Occident commet "plusieurs erreurs stratégiques" qui prolongent le mandat de Poutine. "L'Occident doit publiquement reconnaître qu'il est en guerre contre les décideurs", a déclaré Khodorkovsky au "Tagesspiegel". Il est erroné de considérer la Russie elle-même comme l'ennemi et d'équivaloir les décideurs russes à la population générale. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Khodorkovsky a déclaré: "Si l'Occident avait agi comme il le fait maintenant au début de la guerre totale en février 2022, la guerre aurait déjà pris fin."

04:13: Zelenskyy: Retaking Zaporizhzhia Nuclear Power Plant Is DangerousLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy annonce son intention de rencontrer le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à Kyiv. Cette rencontre aura lieu après la visite de Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, comme annoncé par Zelenskyy sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il n'est pas pratique pour l'Ukraine de reprendre le contrôle de la centrale à ce stade du conflit. "Actuellement, je ne vois pas de telles possibilités sur le champ de bataille, et toute possibilité est dangereuse", a déclaré Zelenskyy. Grossi avait précédemment déclaré sur Twitter qu'il se rendrait à la centrale pour "poursuivre notre soutien et prévenir une catastrophe nucléaire". La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est sous le contrôle de la Russie depuis le début de l'invasion de 2022. Les deux parties s'accusent mutuellement de cibler l'installation.

02:27: Minimum of One Killed, Three Injured in Dnipro Missile StrikeAu moins une personne est morte et trois autres ont été blessées lors d'une frappe de missile russe sur la ville ukrainienne centrale de Dnipro, selon le gouverneur de la région, Serhiy Lysak, via Telegram. Plusieurs bâtiments résidentiels d'un quartier de la ville ont été endommagés lors de l'attaque. Cette information n'a pas été vérifiée de manière indépendante.

23:55: Zelensky Eyes Approval of Long-Range Weapons, Named GermanyLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau réclamé des armes à longue portée lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Zaporijjia, près du front. Il a souligné la nécessité de frappes contre des cibles à l'arrière du Russie, ainsi que la livraison de ces armes. La Russie a partiellement occupé la région de Zaporijjia, mais pas la capitale régionale. Des systèmes de défense aérienne nouveaux, y compris du type Patriot avec des munitions pour étendre la flotte avec des avions de combat F-16, ainsi que des munitions et de l'équipement supplémentaires, et de nouvelles sanctions contre la Russie ont été discutés. Zelensky a souligné qu'il espérait l'approbation d'armes à longue portée et a mentionné les pays USA, UK, France et Allemagne. Kyiv exprime aujourd'hui un optimisme accru. Les détails restent confidentiels.

22:13: Ukraine Rebukes Mongolia for Receiving Putin, Demands ConsequencesL'Ukraine critique le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Putin, recherché par le Tribunal pénal international pour crimes de guerre, et réclame des sanctions contre le pays. La Mongolie est accusée d'aider Putin à échapper à la justice pénale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Heorhiy Tuchynov, a exprimé sa déception à Kyiv. Cet acte rend la Mongolie complice des "crimes de guerre" de Putin. Putin s'est rendu en Mongolie aujourd'hui. "Nous travaillerons avec nos partenaires pour nous assurer que cela a des conséquences pour Oulan-Bator", a déclaré Tuchynov. Le gouvernement mongol a échoué à mettre en œuvre le mandat d'arrêt de la CPI contre Putin, ce qui est un coup dur pour la CPI et le système de justice pénale internationale, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le président russe Vladimir Putin a été accueilli par une garde d'honneur en Mongolie malgré un mandat d'arrêt du Tribunal pénal international (CPI). Plus tard dans la soirée, l'Ukraine a déclaré son intention de collaborer avec ses alliés pour imposer "des conséquences" à la Mongolie. La CPI avait émis un mandat d'arrêt contre Putin, accusé d'avoir illégalement déporté des enfants ukrainiens pendant le conflit en Ukraine depuis février 2022.

