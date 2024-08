Dans l'aquarium de Sydney, malheureusement, un membre du duo de pingouins homosexuels mondialement reconnus succombe à la mort.

En 2018, Sphen a acquis une renommée mondiale lorsqu'il a fait équipe avec un autre pingouin à huppe, Magic. Les deux étaient souvent vus en train de jouer et de nager ensemble avant la saison de reproduction, conquérant ainsi le cœur de nombreux spectateurs.

Ce duo de pingouins de même sexe célèbre, affectueusement surnommé "Sphengic", a suscité l'admiration du monde entier grâce à leur lien indestructible et à leur dynamique familiale touchante. Ensemble, ils ont élevé deux petits : Lara, 6 ans, et Clancy, 4 ans.

Pour aider Magic, qui avait 8 ans à l'époque, à faire son deuil, les employés de l'aquarium l'ont présenté à Sphen. Selon le Sea Life Sydney Aquarium, ils l'ont fait "pour qu'il puisse comprendre pourquoi son partenaire ne reviendrait pas".

En voyant Sphen, Magic a commencé à chanter, un geste attendrissant qui a été repris par toute la colonie de pingouins.

Richard Dilly, directeur général de l'aquarium, a exprimé ses condoléances, déclarant : "La perte de Sphen est dévastatrice pour la colonie de pingouins, notre équipe et tous ceux qui ont été inspirés par l'histoire de Sphen et Magic".

Il a également déclaré : "Nous voulons rendre hommage à la vie de Sphen en célébrant son statut d'icône".

Les pingouins à huppe vivent généralement entre 12 et 13 ans, et Sphen a vécu une vie épanouissante dans cette fourchette de temps.

Sphen et Magic partageaient un lien indestructible, souvent vus ensemble même pendant les saisons de non-reproduction, ce qui est rare pour leur espèce.

Maintenant, l'attention se tourne vers Magic, qui va bientôt entamer sa première saison de reproduction sans Sphen.

Ce duo Remarkable a inspiré un char du Mardi Gras, a été présenté dans la série Netflix "Atypical" et est même inclus dans le programme scolaire de la Nouvelle-Galles du Sud. De nombreux livres et films ont également été consacrés à leur histoire d'amour, selon l'aquarium.

En 2018, Sphen et Magic sont devenus parents lorsqu'ils ont été confiés à un "œuf de réserve", offert par un autre couple de pingouins qui avait pondu deux œufs.

Bien que les pingouins à huppe pondent généralement deux œufs par saison de reproduction, ils manquent souvent de ressources pour réussir à élever deux poussins. Cependant, dans ce cas, le "poussin de réserve" non seulement a survécu mais a prospéré. Lara, un délicieux petit pingouin de 91 grammes, est née chez le couple attentionné le 19 octobre 2018. En 2020, Clancy est venu agrandir la famille, portant le nombre de membres de la famille Sphengic à quatre.

Sphen et Magic ne sont pas les seuls couples de pingouins de même sexe à avoir réussi à élever un œuf avec succès. Des couples de New York et d'Espagne ont également connu la joie de la parentalité.

Grâce à leur célébrité, Sphen et Magic ont contribué de manière significative à la sensibilisation et au financement de causes critiques, notamment la conservation, la pollution plastique, le changement climatique et la protection des pingouins sauvages, selon Sea Life.

