Dans la zone euro, la BCE abaisse à nouveau les taux d'intérêt.

La vieille dame de Threadneedle Street, mieux connue sous le nom de Banque centrale européenne (BCE), a sorti à nouveau les ciseaux de baisse des taux. Le taux d'emprunt clé, où les banques déposent leur argent excédentaire à la banque centrale pendant la nuit, a baissé d'un quart de pourcent, se stabilisant à un confortable 3,5%.

Alors que le spectre de la déflation était moins intimidant, la BCE a révisé sa politique monétaire, effectuant un virage politique en juin. Le taux d'emprunt clé, un logement temporaire pour la liquidité excédentaire des banques, a été réduit. Ce voyage nostalgique vers des taux plus bas était anticipé par les prévisionnistes économiques.

Simultanément, le Conseil de la BCE est resté muet sur la question des futurs mouvements de politique monétaire, quelques semaines seulement avant leur rendez-vous d'octobre : "Le Conseil de la BCE ne laisse aucune trace d'engagement concernant un chemin prédéterminé pour les taux d'intérêt."

Jörg Asmussen, le PDG de l'Association allemande des assurances, a salué la réduction des taux comme un indicateur rafraîchissant de confiance pour les marchés. Cependant, il a souligné la nécessité pour la BCE de maintenir sa finesse. Une inflation persistante dans le secteur des services laissait entrevoir un taux d'inflation têtu qui se maintiendrait à l'avenir. Critiquant la timing, Asmussen a mis en évidence l'importance pour la BCE de ne pas manquer un battement pour d'autres mouvements de taux.

Le taux de refinancement principal chute plus significativement

Le taux de refinancement de base, auquel les banques obtiennent des prêts de la BCE pour une semaine, a chuté d'un plus important 0,6 %, se stabilisant à 3,65 %. La baisse est plus prononcée que la diminution du taux de dépôt en raison des décisions précédentes prises par la BCE au printemps. Au printemps, elle a resserré les rangs entre les taux de dépôt et de refinancement principal, dans le but de générer des incitations pour la participation des banques aux opérations de prêt hebdomadaires et de limiter les fluctuations des taux d'intérêt sur le marché.

Si les taux d'intérêt sur le marché sont trop agités, le message de politique monétaire prévu par le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, pourrait être brouillé, affectant son efficacité globale. Toutefois, le taux de dépôt reste le taux de politique monétaire essentiel car il établit le taux d'intérêt le plus bas pour le prêt interbancaire.

Les banques de l'Euroland possèdent encore une importante quantité d'environ 3 000 milliards d'euros de liquidité supplémentaire qu'elles peuvent déposer à la BCE. Au fil des ans, ce surplus est susceptible de diminuer, contraignant les banques à avoir besoin de prêts de la BCE. La cuillère à intéressement plus étroite qu'elles offrent aide la BCE à mieux gérer les taux d'intérêt sur le marché.

Baisse des taux d'intérêt pour les dépôts à vue ou à terme

Les taux d'intérêt pour l'emprunt des entreprises sont attendus pour baisser de manière plus attrayante, tandis que les dépôts à vue ou à terme rapportent moins. Avant le virage de la politique en juin, la Banque centrale a maintenu les taux d'intérêt élevés dans sa lutte contre l'inflation dans la zone euro.

La baisse des prix de l'énergie a fait chuter le taux d'inflation à 2,2 % en août - son plus bas niveau depuis octobre 2016. Les économistes de la BCE prévoient que l'inflation globale dans la zone euro se situera à 2,5 % en 2022 et baissera à 2,2 % d'ici 2027. D'ici 2028, elle est prévue à 1,9 %.

Les économistes de la BCE affirment que l'inflation augmentera à nouveau plus tard cette année. La plupart de cette résurgence peut être attribuée aux anciennes baisses dramatiques des prix de l'énergie sortant du calcul annuel : "L'inflation devrait ensuite tendance vers notre valeur cible dans la deuxième moitié de l'année prochaine."

La Banque centrale prévoit une croissance économique dans la zone euro de 0,8 % en 2022. Elle prévoit une croissance de 1,3 % en 2027 et de 1,5 % en 2028. En juin, les experts de la BCE prévoient une croissance de 0,9 % en 2024, de 1,4 % en 2027 et de 1,6 % en 2028.

