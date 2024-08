- Dans la ville de Nuremberg, le FC Magdebourg remporte un score de 4-0.

Magdeburg triomphe 4-0 face à Nuremberg en difficulté; invaincu en 2. Bundesliga

Le 1. FC Magdeburg met fin à sa pause avant les matches internationaux en s'imposant largement 4-0 (1:0) contre le 1. FC Nuremberg, s'adjugeant trois points et conservant un parcours impeccable. Xavier Amaechi (24'), Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') et Philipp Hercher (90'+2) ont trouvé le chemin des filets devant 31 581 spectateurs, face à un adversaire décevant. Magdeburg a remporté huit points lors de ses quatre premières rencontres de la saison et reste invaincu dans l'élite de la 2. Bundesliga.

Jason Ceka de Magdeburg a fait ses débuts cette saison en remplaçant Connor Krempicki, qui a été transféré sur le banc. Le meilleur buteur blessé, Baris Atik, était absent en raison d'une blessure à la cuisse, mais Magdeburg a poursuivi ses attaques, tentant des mouvements audacieux dans la surface de réparation de Nuremberg. Cependant, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Nuremberg a cherché à profiter des erreurs de Magdeburg avant de lancer des contre-attaques, tandis que Magdeburg a eu du mal à créer un danger significatif avec ses longs passes à Kaars et Amaechi, rapides.

Magdeburg a marqué son premier but après 24 minutes lorsque Amaechi a fait une course, a récupéré un long ballon, l'a croisé sur lui-même, l'a renvoyé sur le poteau et a marqué sur le rebond. Nuremberg a relevé son niveau de jeu mais n'a produit aucune véritable menace avant que l'arbitre Felix Brych n'accorde un penalty (38'), puis ne le retire après avoir revu les images.

Après la mi-temps, Magdeburg a fait face à une pression croissante et sa défense a été mise à rude épreuve, tandis que ses attaques étaient moins fréquentes. Le poteau de Magdeburg les a sauvés d'encaisser un but en 54e minute. Après avoir récupéré, Magdeburg a étendu son avantage grâce à Burcu (65'). Nuremberg a eu du mal à appliquer une pression significative, tandis que Magdeburg contrôlait le rythme du match, avant que les remplaçants Nollenberger (84') et Hercher (90'+2) ne mettent le point final, démontrant la plus large victoire à l'extérieur de Magdeburg en 2. Bundesliga.

Malgré l'absence de leur meilleur buteur blessé, Magdeburg a réussi à maintenir son élan offensif. La justice a dû statuer sur une décision de penalty controversée en faveur de Magdeburg pendant le match.

