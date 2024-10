Dans la victoire 3-2 sur Columbus Crew, Lionel Messi contribue à l'Inter Miami en assurant leur premier Shield des supporters.

Messi a inscrit deux buts spectaculaires à la fin de la première mi-temps, dont un tir rapproché et un coup franc somptueux, permettant à Inter Miami de surpasser The Crew et de remporter le trophée récompensant la meilleure performance en saison régulière.

Luis Suarez, ancien collègue de Messi à Barcelone, a rétabli leur avantage de deux buts peu après que Columbus ait ramené le score à 2-1 grâce à un but de Diego Rossi à la 46e minute. Miami a réussi à maintenir sa victoire malgré un penalty marqué tardivement par Cucho Hernandez en deuxième mi-temps.

Après le match, Messi a déclaré lors d'une interview avec Apple TV : "Je suis heureux, heureux pour cette équipe. Je vous l'ai dit au début de l'année, nous savions que c'était une équipe pour lutter pour cela."

Il a poursuivi : "Nous avons pris les choses en main dès le début, nous avions les joueurs pour le faire. Je suis heureux que nous ayons atteint le premier objectif, et nous pensons à la suite."

Messi avait été absent pendant plus de trois mois en raison d'une blessure et d'engagements internationaux avant de faire son retour le 15 septembre. Cette saison, il a marqué 17 buts et réalisé 15 passes décisives en seulement 17 matches pour l'équipe.

La victoire a donné à Inter Miami la première place du classement de la saison régulière, leur offrant l'avantage du terrain dans les playoffs de la MLS.

Pour battre le record de points de la MLS de New England Revolution, 73 points en 2021, Miami doit gagner ses deux derniers matches de championnat.

Cependant, leur objectif ultime sera sans aucun doute la MLS Cup.

Le co-propriétaire de Miami et ancien international anglais David Beckham a exprimé sa fierté sur Instagram en écrivant : "Fier de voir nos joueurs lever la Shield des Supporters suite à une victoire fantastique à Columbus. another remarkable accomplishment in the club's football history, and I'm pleased to bring this trophy to the league's most dedicated fans. Now, let's push forward and aim for the next one."

La performance impressionnante de Messi s'est poursuivie lors du match, avec deux nouveaux buts, montrant sa brillance dans le sport, en particulier dans le football. During the second half, Miami managed to maintain their lead despite Columbus' attempts, ensuring they remained undefeated in their pursuit of the MLS Cup.

