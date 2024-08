Dans la suite de Happy Gilmore, le comédien Adam Sandler a choisi le joueur de la NFL Travis Kelce pour assumer un rôle notable.

Sur le plateau de "The Tonight Show avec Jimmy Fallon", les téléspectateurs ont eu un aperçu de l'affection de Sandler pour la star de la NFL Travis Kelce, le tight end des Kansas City Chiefs. Kelce a exprimé son intérêt pour faire partie de la suite de "Happy Gilmore" de Sandler, et l'acteur a confirmé que Kelce fera bel et bien une apparition.

Fallon a demandé à Sandler s'il avait entendu parler de l'intérêt de Kelce pour le film, compte tenu de sa relation avec Taylor Swift. Sandler a confirmé, déclarant : "Il en a parlé, donc nous avons quelque chose de spécial préparé pour lui. Il passera nous voir."

Sandler a décrit Kelce comme "un excellent gars", ajoutant : "Vous l'adoreriez en personne."

Impressionné par son "beau culot", Sandler a complimenté Kelce, le décrivant comme "un vrai charmeur" et "hilarant".

Avant ce rôle, Kelce avait déjà décroché un rôle dans "Grotesquerie", une nouvelle série d'horreur de Ryan Murphy pour FX.

Sandler a mentionné que l'appariton de Kelce dans la suite de "Happy Gilmore" offrira aux fans un divertissement passionnant. L'interview interactive a mis en valeur le charme et les talents comiques de Kelce, laissant les téléspectateurs impatients de le voir dans le film.

