- Dans la sphère politique, la représentante républicaine Liz Cheney mène une campagne pour le poste de Kamala Harris, démocrate.

La Grosse Pointue Républicaine Liz Cheney Prépare de Voter pour la Candidate Démocrate Harris

En tant que conservatrice convaincue et fervente défenseuse de la Constitution, Liz Cheney, une républicaine de 58 ans, a longuement réfléchi à son choix de vote pour l'élection présidentielle de novembre. "Compte tenu de la menace grave que représente Donald Trump, je ne voterai pas pour lui. Au lieu de cela, je voterai pour Kamala Harris", a-t-elle déclaré lors d'un événement à l'Université Duke, en Caroline du Nord, comme l'ont enregistré des vidéos. Cheney est une critique fréquente de l'ancien président républicain Trump depuis plusieurs années.

Cheney Insiste sur l'Importance des États Indécis

"Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les autres candidats lors du processus de vote, surtout pas dans les États indécis", a suggéré Cheney. Cette déclaration souligne sa position selon laquelle s'abstenir de voter pour Trump ne suffit pas à l'empêcher de se faire réélire. Bien que la plupart des États américains penchent vers les républicains ou les démocrates, quelques-uns sont indécis. Ces États, appelés États indécis, sont caractérisés par leur forte concurrence.

Des combats clés sont attendus en Pennsylvanie, en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord et au Wisconsin. Ces États sont considérés comme pivots, chaque vote portant un poids important. Lors de l'élection présidentielle du 5 novembre prochain, Harris, démocrate, affrontera son adversaire républicain, Trump. Les sondages indiquent un match serré.

Cheney Fait Face à l'Ostracisme du Parti Républicain

Fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, Liz Cheney est largement considérée comme la plus grande critique de Trump parmi les républicains. Sa rébellion contre Trump a entraîné une forte réaction, avec la perte de son poste de dirigeante au sein du parti et finalement son siège à la Chambre des représentants. Elle a joué un rôle important dans le comité enquêtant sur l'attaque du Capitole et a régulièrement exprimé ses préoccupations quant à la menace que représente Trump pour la démocratie. Cheney s'est opposée ouvertement à Trump après l'attaque du Capitole, bien qu'auparavant, elle ait généralement soutenu ses politiques.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Cheney annoncerait sa candidature lors de la convention démocrate à Chicago en août, mais elle ne l'a finalement pas fait. Son allié républicain, Adam Kinzinger, qui était également membre du comité du Capitole, a prononcé un discours lors de la convention.

