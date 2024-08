- Dans la sortie inaugurale de Hurzeler, Brighton sort victorieux, tandis que le lanceur subit une défaite.

Fabian Hürzeler a connu son premier goût de la Premier League en tant qu'entraîneur de Brighton & Hove Albion, obtenant immédiatement une victoire. Les Seagulls ont écrasé Everton 3-0 (1-0), avec des buts de Kaoru Mitoma (25'), Danny Welbeck (56') et Simon Adingra (86'). Hürzeler, 31 ans, a rejoint Brighton de Bundesliga newcomers FC St. Pauli pendant l'été. Le nouveau venu Brian Gruda, acquis de FSV Mainz jeudi, n'a pas fait d'apparition.

D'un autre côté, Niclas Füllkrug a connu une défaite avec son nouveau club, West Ham United. Les Hammers ont été battus 1-2 (1-1) par Aston Villa. L'ex-star de Dortmund a été laissée hors de l'équipe de départ et est entrée en jeu à la 73e minute. Lucas Paquetá (37') a marqué pour West Ham. Villa, quant à elle, a reçu des buts d'Amadou Onana (4') et Jhon Durán (79').

FC Arsenal a commencé sa nouvelle saison en gagnant contre Wolverhampton Wanderers grâce en partie à l'effort de Kai Havertz (25'), ce qui a abouti à une victoire de 2-0 (1-0). Bukayo Saka (74') a ajouté le deuxième but.

Liverpool commence l'ère sans Klopp victorieusement

Liverpool a réussi à lancer son parcours après-Jürgen Klopp de manière triomphante. Sous leur nouveau manager Arne Slot, les Reds ont remporté une victoire avec un score de 2-0 (0-0) à Ipswich Town. En présence du chanteur-compositeur Ed Sheeran, supporter local d'Ipswich et maintenant propriétaire minoritaire, Diogo Jota (60') et Mohamed Salah (65') ont marqué pour les visiteurs. Liverpool n'a pas recruté de nouveaux joueurs pendant la fenêtre de transfert. La première mi-temps a été désorganisée avec Liverpool ayant plus de possession mais commettant des erreurs et montrant peu de menace en attaque. Ipswich a résisté courageusement avec le nouveau signing Kalvin Phillips de Manchester City sur le banc. Après les buts de Jota et Salah, Liverpool a semblé soulagé et n'a plus concédé, au grand désappointement de Sheeran.

Klopp, âgé de 57 ans, a quitté Liverpool à l'été, invoquant la fatigue. Liverpool a ensuite embauché Slot, 12 ans son cadet, comme remplaçant. Slot avait connu du succès avec Feyenoord Rotterdam, notamment en remportant un championnat néerlandais et une coupe.

