Dans la région ukrainienne, cinq personnes succombent aux attaques russes, et plus de vingt personnes sont blessées.

Au cours des dernières 24 heures, cinq civils ont trouvé la mort et au moins 22 autres, dont un enfant, ont été blessés en raison de l'agression russe en Ukraine, selon les autorités régionales, rapporté par "Kyiv Independent".

09:37 Dépôt de carburant russe en ruines : les images satellites montrent l'ampleur des flammesL'Ukraine a lancé une attaque contre un immense dépôt de carburant situé dans le sud de la Russie à l'aube du dimanche à l'aide de drones. Les flammes continuent de faire rage même après 24 heures, entraînant la blessure de plus de 40 pompiers, selon les autorités régionales. Les photographies satellite montrent également l'ampleur de l'incendie :

L'Ukraine a ciblé récemment diverses raffineries et installations pétrolières russes à l'aide de drones, dans le but principal de perturber l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : Plus de 1 300 soldats russes "éliminés" en une journéeLes rapports officiels de Kyiv font état de lourdes pertes du côté russe : 1 330 soldats russes ont été "éliminés", tués ou incapacités, en une seule journée, selon le ministère de la Défense ukrainien. Depuis le début de la guerre en février 2022, un total de 601 800 soldats russes ont été apparemment "éliminés". Le ministère indique également que l'ennemi a perdu cinq tanks supplémentaires (soit un total de 8 518) depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine déclare avoir perdu plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones sous le contrôle militaire russe ou détruits. Ces données ne peuvent pas être authentifiées de manière indépendante, car Moscou se tait sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden prend la parole pour l'Ukraine : aucun leader ne devrait se soumettre aux tyrans"Aucun leader ne devrait se soumettre aux tyrans", a déclaré Joe Biden. S'adressant à la première nuit de la convention du Parti démocrate, le président américain a déclaré : "Poutine pensait que Kyiv tomberait en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine reste invaincue". Le démocrate a comparé sa position de soutien ferme à un NATO solide et à une Ukraine libre à celle de l'ancien président Donald Trump, qui avait loué le président russe Vladimir Poutine. "Aucun commandant en chef ne devrait se soumettre aux tyrans", a affirmé Biden.

08:31 La Russie bombarde l'Ukraine de raids aériens toute la nuitLa Russie a une fois de plus ciblé l'Ukraine avec des raids aériens nocturnes, selon l'armée ukrainienne. Neuf régions dans le centre, le nord et le sud du pays ont été touchées, avec trois missiles et 25 drones abattus, selon l'armée de l'air ukrainienne via Telegram. Il s'agit de la cinquième attaque aérienne sur Kyiv ce mois-ci, avec 41 alertes aériennes dans la capitale en août. L'armée a documenté la riposte à une attaque de drone sur Kyiv la veille.

07:52 Administration militaire : l'attaque de missiles russes sur Kyiv a été repoussée - Pas de dommages signalés pour le moment

Ce matin, les forces russes ont prétendument attaqué Kyiv depuis le nord avec des missiles, selon l'administration militaire de Kyiv via Telegram. "Selon les informations préliminaires, l'ennemi a attaqué la capitale ukrainienne depuis le nord, probablement en utilisant des missiles balistiques comme l'Iskander. C'est la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci !", indique le message. L'armée affirme avoir intercepté les missiles aux abords de Kyiv. Pour le moment, il n'y a pas de dommages ou de pertes signalés à Kyiv.

07:38 Biélorussie : Loukachenko déploie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière avec l'UkraineLa Biélorussie a déployé plus de troupes de défense aérienne et d'avions à sa frontière avec l'Ukraine, selon le major général Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, rapporté par le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette déclaration a été faite peu de temps après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko ait annoncé qu'il avait déployé un tiers de l'armée du pays à la frontière pendant l'été. Loukachenko a attribué l'accumulation de troupes le long de la frontière à des malentendus entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lukyanovich a déclaré que la Biélorussie avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités de radiotechnique à la frontière. Kyiv n'a pas encore vérifié les allégations de Lukyanovich concernant les forces et l'armement supplémentaires de la Biélorussie à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien avait précédemment déclaré ne pas avoir remarqué de concentration de forces militaires le long de la frontière biélorusse, malgré l'ordre de Loukachenko.

07:24 ISW : La Russie déplace 5 000 soldats vers l'oblast de KurskEn raison des actions des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie est contrainte de retirer des troupes d'autres emplacements de première ligne vers la région, selon un rapport de l'Institut américain des études de guerre (ISW). "Les troupes russes ont redéployé des forces supplémentaires dans l'oblast de Kursk depuis les premières étapes de la progression ukrainienne et ont probablement déplacé plus de 5 000 soldats dans la région", estiment les analystes.

06:54 Zelensky : la deuxième conférence de la paix en Ukraine doit avoir lieu avant la fin de l'annéeLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les diplomates ukrainiens à s'assurer que la deuxième conférence de la paix en Ukraine se tienne avant la fin de l'année. S'adressant à une réunion des chefs des missions diplomatiques étrangères en Ukraine, axée sur "la diplomatie de guerre : la résilience, les armes, la victoire", Zelensky a déclaré : "La première sommet a, à mon avis, été un grand succès pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui ont contribué à son organisation. Maintenant, nous préparons la deuxième conférence de la paix, et nous devons nous assurer qu'elle aura lieu cette année". Zelensky a ajouté : "Nous devons faire tout notre possible pour élargir le cercle de soutien à la déclaration du premier sommet".

23:21 Russie poursuit ses attaques nocturnes sur la capitale ukrainienne, selon des sources ukrainiennes. Les unités de défense antiaérienne ont été actives aux premières heures pour déjouer une autre attaque aérienne russe sur Kyiv, selon l'administration militaire de la ville via Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des bruits d'explosions présumés provenant des systèmes de défense aérienne.

05:11 Kyiv signale plusieurs attaques de drones loin des lignes de front Au cours de la nuit, il y a eu plusieurs attaques de drones dans différentes régions ukrainiennes éloignées des lignes de front. Selon la défense aérienne, des sites à Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaïv ont été ciblés. La défense aérienne est également restée vigilante aux abords de Kyiv. Les habitants ont été encouragés à chercher un abri. Pour l'instant, aucun dommage n'a été signalé.

02:23 États-Unis confirment leur soutien à Kyiv - Discussion sur l'offensive de Kursk Alors que les contre-offensives ukrainiennes se poursuivent dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent solidaires du soutien à Kyiv. Selon un porte-parole du département de la Défense des États-Unis, le président Joe Biden a réaffirmé qu'ils continueront à soutenir l'Ukraine et à rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire. Les États-Unis accordent également la priorité à l'aide militaire à Kyiv. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a confirmé le soutien continu aux autorités ukrainiennes lors d'un appel avec son homologue Rustem Umerov, ajoutant qu'Austin avait obtenu une meilleure compréhension des objectifs ukrainiens avec la contre-offensive.

01:07 L'Allemagne livre un autre système Iris-T L'Allemagne a assemblé un autre paquet d'aide militaire pour l'Ukraine. La page de résumé du ministère de la Défense indique que les dernières livraisons comprennent, entre autres, un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS. De plus, des milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et des centaines de fusils avec leur munitions correspondantes ont été livrés.

00:20 Zelenskyy : Avancée majeure dans la capture de soldats russes L'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est considérée comme la plus importante avancée dans la capture de soldats russes depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelenskyy. En s'adressant aux diplomates ukrainiens, il a déclaré que ces prisonniers seraient éventuellement échangés contre des Ukrainiens détenus. Jusqu'à présent, on estime que la Russie a capturé plus de soldats ukrainiens que vice versa.

22:21 Chef chechen : Les combattants tombés à Kursk "montent au ciel" Apti Alaudinow, le commandant du régiment Achmat engagé dans le combat russe, aurait exhorté les conscrits russes à rejoindre le front dans une vidéo, mentionnant que ceux qui périssent dans la région de Kursk "montent au ciel".

21:58 Zelenskyy : L'incursion a éliminé le concept des "lignes rouges" de la Russie Parce que l'incursion ukrainienne en Russie était considérée comme peu probable, elle a été gardée secrète, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, selon le journal "Pravda". Récemment, plusieurs États ont mis en garde contre le fait que l'incursion franchirait la "ligne rouge" la plus critique de la Russie. Maintenant, a déclaré Zelenskyy, "le concept des 'lignes rouges' de la Russie s'est effondré près de Sushcha".

21:38 La Lituanie commence la construction d'une base militaire allemande La Lituanie a commencé la construction d'une base militaire pour les troupes allemandes. Une fois terminée d'ici la fin de 2027, le site pourra accueillir jusqu'à 4 000 soldats allemands. Cela marquera la première implantation permanente de l'armée allemande à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne s'est engagée à déployer des troupes dans l'État membre de l'OTAN et de l'UE, la Lituanie, frontalière de la Russie, l'an dernier. Le ministre de la Défense lituanien, Raimundas Karoblis, estime que les coûts de construction dépasseront un milliard d'euros.

21:15 Le président tchèque : L'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine partiellement occupée est possible Le président tchèque Petr Pavel est ouvert à l'idée que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, même si certaines parties de son territoire sont occupées. Il croit qu'Ukraine pourrait négocier la paix avec la Russie dans les années à venir, a déclaré Pavel dans une interview avec le site d'actualités "Novinky". Un tel accord pourrait signifier que la Russie occupe temporairement une partie du territoire ukrainien sans que les "États démocratiques" n'aient à accepter le changement de frontière. Cette frontière provisoire permettrait "d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN sur le territoire qu'elle contrôle à ce moment-là", a déclaré Pavel. L'Allemagne a également rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était encore partiellement occupée par l'Union soviétique.

20:57 Les forces ukrainiennes approchent du ponton russe Les forces ukrainiennes ont pris le contrôle de la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, selon les observateurs de la guerre. Cela les place à environ 12 kilomètres du pont flottant sur la rivière Seym, maintenant la seule option d'approvisionnement ou de retraite pour l'armée russe.

20:36 L'administration de Pokrovsk espère L'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk fait face à un avenir incertain à mesure que les troupes russes avancent : "Elles se dirigent vers les abords de Pokrovsk. Nous le voyons - ce n'est pas un secret", a déclaré le responsable du département d'information là-bas au "Washington Post". "Peut-être que la situation changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera quelque part aux abords de Pokrovsk et que nos troupes les repousseront", a-t-il déclaré. Si la ville tombe, ce serait la plus grande zone peuplée capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

Le conflit ukrainien continue de s'intensifier avec l'Ukraine ciblant les raffineries et les installations pétrolières russes avec des drones, cherchant à perturber l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et à réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe. Parallèlement, l'agression russe en Ukraine a entraîné des pertes civiles, avec cinq morts et 22 blessés signalés au cours des 24 dernières heures.

