Dans la région de Saxe, une augmentation notable du nombre de citoyens qui ont voté.

Dans les élections locales de Saxe et de Thuringe, un taux de participation élevé est prévu. À midi, 25,8 % des électeurs potentiels avaient voté, selon les chiffres de l'Office statistique d'État de Kamenz. En 2019, ce chiffre était de 26,2 % à la même heure. Les chiffres provisoires ne tiennent pas encore compte des électeurs par correspondance. On estime que 24,6 % des électeurs potentiels voteront par correspondance, contre 16,9 % en 2019. Selon l'office électoral local, le processus de vote se déroule bien le matin sans perturbations.

13:11 De Lucke : Les résultats des élections pourraient affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont encore en suspens. Si le SPD ne parvient pas à obtenir un siège au parlement régional, le politologue Albrecht von Lucke suggère que cela "provoquerait virtually un séisme". Dans une interview avec ntv, il analyse l'élection et ses implications.

12:44 La police enquête sur un incident dans un bureau de voteSuite à un événement dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur un cas d'intimidation. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin, selon un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote a alors demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car la publicité pour les partis était interdite à l'intérieur du bureau de vote. Bien que l'homme ait obéi, il a menacé de revenir, exprimant son mécontentement face à son traitement. La police a alors pris une déclaration et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des cas de graffiti politique ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote pour vandalisme.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses informationsLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre une allégation fausse récurrente. Elle prétend que signer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. En fait, l'Office du commissaire fédéral aux élections a confirmé à Correctiv : "Le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le voter met en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide."

11:51 Voigt espère une "majorité stable"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a déjà voté. Il a exprimé sa gratitude envers de nombreux électeurs qui "ont décidé autrement" ces dernières années mais ont maintenant choisi la "force forte au centre bourgeois", en référence à l'Union saxonne. Voigt espère également une "majorité stable" pour permettre au pays de progresser à nouveau.

10:57 Kretschmer parle au bureau de voteLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifié l'élection régionale de "probablement la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il a remercié de nombreuses personnes qui "ont voté autrement" ces dernières années mais ont maintenant choisi la "grande force au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension permettra une formation de gouvernement qui servira cette terre", a poursuivi Kretschmer. Dans les sondages, son parti CDU est actuellement à égalité avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "Pas sur la liste"Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "une fête de la démocratie", même s'il y a une chance qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview avec ntv, le politique du parti de gauche a expliqué pourquoi il ne recommande pas un gouvernement minoritaire et pourquoi il doute de la compétence du BSW.

09:59 "Pas de bons sentiments pour l'histoire" - Historien mécontent de la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection pour les élections régionales en Saxe et en Thuringe le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. "Celui qui a eu l'idée d'organiser des élections le 1er septembre n'avait pas de bons sentiments pour l'histoire", a déclaré Loew, directeur de l'Institut germano-polonais, au Réseau éditorial Allemagne (RND). En regardant l'AfD, classée "droitement extrême" par les services de renseignement intérieur dans les deux États, Loew a déclaré : "Cela pourrait conduire à des associations très malheureuses si un parti dont la relation avec l'ère nationale-socialiste n'est pas claire gagne également à Dresde et à Erfurt."

09:30 "Élection cruciale" : Toutes les données pour l'élection régionale de SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs potentiels en Saxe ont l'opportunité de décider qui façonnera la direction politique du parlement régional de Dresde à l'avenir. Le parti CDU pourrait perdre sa position de parti leader dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifié l'élection de "cruciale". "Il s'agit de tout."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu de "chaos pré-électoral"C'est le jour de l'élection en Saxe, et la question est de savoir : Le ministre-président Michael Kretschmer continuera-t-il la série de victoires de la CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, il a exprimé ses opinions sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière et de la guerre en Ukraine.

8:24 Comment l'AfD pourrait menacer la démocratieSelon les sondages, l'AfD est prévue pour renforcer considérablement sa position dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela préoccupe les établissements démocratiques, car un équipe de recherche a mis en évidence. Depuis que le système juridique pourrait ne pas être aussi robuste que beaucoup le supposent.

8:00 Ouverture des bureaux de vote en Thuringe et en SaxeDes élections pour de nouveaux parlements régionaux ont lieu aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU dirigé par le chef de file Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les résultats préliminaires sont attendus une fois la clôture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans ces deux États fédéraux de l'est servent également de baromètre pour la coalition du trafic d'air à Berlin.

Pour la coalition actuelle au pouvoir en Thuringe, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (Parti de gauche) et l'alliance rouge-rouge-verte, il n'y a pas de majorité selon les sondages. Une possibilité après les élections serait un gouvernement composé du CDU, de l'alliance dirigée par Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. En Saxe, il est incertain si la coalition actuelle du CDU, du SPD et des Verts conservera sa majorité. Kretschmer n'a pas exclu une alliance avec le BSW. Le Parti de gauche court le risque d'être exclu du Parlement de Saxe. Le même sort pourrait toucher les Verts et le FDP en Thuringe.

