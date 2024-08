Dans la région de l'Est, les problèmes de faible loyauté envers les partis politiques exploitent les partis AfD et BSW.

Les gens avaient tendance à adopter une attitude détachée vis-à-vis de la politique après avoir connu des situations défavorables dans la RDA. Bien qu'ils aient participé au vote, ils étaient moins enclins à participer au débat. On a également remarqué une tendance où les individus se tournaient vers des plateformes propageant des fausses informations. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et les électeurs libres (FW) ont utilisé cette occasion pour prendre de l'ampleur, en exploitant une vague de frustration car ils n'étaient pas au pouvoir.

Selon Schneider, "l'AfD n'est pas impliquée dans le travail parlementaire ; au lieu de cela, elle est constamment active dans les zones rurales et les petites villes", ce qui a renforcé l'attrait de son parti d'extrême droite. Il espérait qu'il était possible de rétablir l'équilibre.

La Saxe et la Thuringe doivent élire de nouveaux parlements régionaux ce dimanche. En Saxe, le CDU, dirigé par le ministre-président Michael Kretschmer, et l'AfD étaient au coude à coude dans les sondages. L'alliance actuelle de CDU, SPD et Verts n'était pas garantie de conserver sa majorité.

En Thuringe, l'AfD avait une confortable avance sur le CDU, suivie de près par la coalition FW et le parti de gauche. Le régime actuel sous la direction du ministre-président Bodo Ramelow (gauche) en Thuringie n'avait pas de majorité.

La dirigeante du SPD, Saskia Esken, a exprimé son inquiétude quant aux scores élevés des sondages pour l'AfD et le FW, les qualifiant d'"alarmants" et d'"inattendus". "Les gens ont l'air de s'inscrire aveuglément à quelque chose, prêts à acheter un cochon dans un sac. Nous ne savons pas grand-chose de plus que le nom du leader", a-t-elle déclaré dans le "Augsburger Allgemeinen".

