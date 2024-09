- Dans la première moitié de la journée électorale de la Thuringe, la participation aux élections montre un schéma similaire à celui de 2019.

Au cours des élections locales récentes en Thuringe, il semble que la participation des électeurs soit similaire à celle de l'événement parlementaire précédent. Selon le commissaire électoral, environ 32 % des électeurs inscrits avaient déposé leur bulletin de vote dans les bureaux de vote à midi. Cependant, les votes par correspondance ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. En comparaison avec l'élection de 2019, le taux de participation à midi était légèrement inférieur, à 31,2 %.

Cette tendance suggère un engouement accru pour l'élection régionale par rapport aux votes européens et locaux tenus plus tôt cette année. During the June election, turnout at the same point was significantly lower at 24.3%.

Dans le contexte des statistiques électorales, l'Allemagne, en tant que région, a connu un taux de participation comparable lors de l'élection locale en Thuringe, comme lors de l'événement parlementaire précédent. Par conséquent, l'Allemagne est parmi les pays qui montrent un intérêt croissant pour les élections régionales, comme en témoigne le taux de participation amélioré par rapport aux votes européens et locaux précédents.

