Dans la perspective de Vuskovic, une réalité où la vérité n'a aucune importance.

Des temps difficiles pour le footballeur Mario Vuskovic de Croatie. Il est confronté à une suspension de quatre ans dans le sport, à partir de l'automne 2022, en raison d'accusations de dopage. Pour la première fois, il a ouvertement exprimé son mécontentement face à cette décision qui a bouleversé sa vie. Il a un message à transmettre à ceux qui ont mis sa vie en danger, comme il l'a écrit sur Instagram.

Le joueur professionnel de HSV, Mario Vuskovic, a maintenu son innocence suite aux accusations de dopage, exprimant son frustration dans un monde où la vérité et la justice semblent n'avoir aucune valeur. Il a déclaré : "Je suis déterminé à envoyer un message à ceux qui ont mis ma vie en danger - je n'ai rien fait de mal, et je ne me rendrai pas tant que je n'aurai pas lavé mon nom."

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé la suspension de Vuskovic, allant même jusqu'à prolonger la peine de deux à quatre ans lors du processus d'appel. Non seulement il a soutenu l'Agence nationale anti-dopage (NADA) et l'Agence mondiale anti-dopage (AMA), mais il a également confirmé le verdict rendu par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football en 2023, qui l'accusait d'avoir utilisé l'agent de dopage EPO.

L'avenir de Vuskovic et de HSV, un club traditionnel de la ville hanséatique, est incertain. Suite à la décision inattendue, les deux parties ont exprimé leur intention d'examiner en détail les raisons de cette décision. Cependant, ils s'attendaient initialement à l'acquittement de leur joueur.

Dans sa réponse émotionnelle, Vuskovic a rassuré ses supporters : "Croyez-moi, je sortirai vainqueur et je me relèverai avec une force jamais vue auparavant." Le jeune Croate de 22 ans a été privé de football pendant deux ans à partir de novembre 2022, ce qui a été prolongé jusqu'à l'automne 2026.

Malgré ses protestations d'innocence, la suspension de quatre ans de Mario Vuskovic pour des accusations de dopage reste inchangée, suscitant des controverses dans le monde du sport. Il continue de dénoncer les accusations, affirmant : "Je lutterai farouchement contre cette injustice et je prouverai mon intégrité devant l'opinion publique."

Lire aussi: