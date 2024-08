Dans la perspective de Vuskovic, un monde dépourvu de signification pour la vérité existe.

Des temps difficiles pour le footballeur Mario Vuskovic de Croatie. Il est actuellement suspendu jusqu'à l'automne 2026 en raison d'accusations de dopage. Pour la première fois, il brise le silence sur cette décision qui l'a laissé dévasté. Le joueur de 22 ans souhaite transmettre un message à ceux qui ont mis en danger son existence entière. Il affirme avec force son innocence et promet de continuer à se battre jusqu'à ce qu'il puisse laver son nom.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a non seulement maintenu la suspension du joueur défensif du club de football de deuxième division Hamburger SV, mais a également renforcé les appels de l'Agence nationale anti-dopage (ANAD) et de l'Agence mondiale anti-dopage (AMA) et a même prolongé la durée de la suspension à quatre ans.

L'avenir du joueur au club renommé de la ville hanséatique reste incertain. Tantois HSV que Vuskovic se concentrent sur la compréhension des motifs de la décision, que ni le joueur ni le club n'avaient prévus. Ils avaient été optimistes quant à un acquittement.

"Soyez-en sûrs, je triompherai et je reviendrai encore plus fort qu'avant," a promis Vuskovic. Le joueur de 22 ans de Croatie a été reconnu coupable d'avoir utilisé l'agent de dopage sanguin EPO par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football en 2023, et sa peine initiale de deux ans a depuis été prolongée jusqu'à l'automne 2026.

Malgré la prolongation de sa suspension au niveau de la deuxième division de football, Mario Vuskovic reste déterminé à laver son nom. La prolongation de la suspension a été prononcée par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football, invoquant l'utilisation de l'agent de dopage sanguin EPO.

