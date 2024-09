Dans la perspective de la Saxe et de la Thuringe, ces questions revêtent une importance importante.

Autour d'un tiers des personnes en Saxe et en Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre, selon un sondage important. Cet article explore les raisons de cette tendance, en se concentrant sur les principales préoccupations et problèmes en jeu. L'immigration n'est qu'un de ces problèmes.

14:13 Hoecke quitte rapidement le bureau de voteLe candidat principal de l'AfD en Thuringe, Björn Hoecke, vote aux alentours de midi au bureau de vote de Bornhagen. Il ne s'attarde pas et refuse de parler aux journalistes présents sur les lieux. Hoecke, qui perd généralement face au candidat de la CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld, s'est déplacé dans la circonscription de Greiz pour ces élections. Cependant, il est toujours prévu qu'il soit battu par la CDU là-bas.

13:50 La participation électorale en Thuringe suit le rythme de 2019 à midiLa participation électorale en Thuringe semble suivre le niveau de l'élection parlementaire de 2019 à midi, selon le moniteur électoral de l'État. Environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté dans les bureaux de vote à 12 h, sans tenir compte des votes par courrier. Ce chiffre est identique au taux de participation de 2019 à cette heure. Il semble y avoir plus d'intérêt pour l'élection de l'État de Thuringe par rapport aux élections européennes et locales tenues plus tôt cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Une forte participation électorale attendue en SaxeL'élection de l'État de Saxe devrait connaître une forte participation électorale, selon les chiffres préliminaires. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. En 2019, le taux de participation était de 26,2 % à la même heure. Cependant, ces chiffres ne comprennent pas les votes par courrier, avec une estimation de 24,6 % attendue par courrier. En 2019, les votes par courrier représentaient 16,9 %. Les élections se sont déroulées jusqu'à présent sans perturbations ni problèmes signalés.

13:11 Lucke prévoit un potentiel impact sur la coalition de BerlinLe résultat des élections de l'État de Saxe et de Thuringe est encore inconnu. Si le SPD ne parvient pas à obtenir un siège au Parlement de l'État, le politologue Albrecht von Lucke estime que cela équivaudrait presque à un "séisme", comme il l'a mentionné lors d'une interview sur ntv.

12:44 La police enquête sur une menace à un bureau de voteLa police enquête sur une menace à un bureau de vote à Gera. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin. Après avoir été prié de retirer son T-shirt, car la publicité pour les partis était interdite à l'intérieur du bureau de vote, l'homme a obéi mais a menacé de revenir, mécontent de la manière dont il avait été traité en sortant du bureau de vote. La police a pris une déclaration et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des actes de vandalisme, car un homme a griffonné "Hoecke est un nazi" près des bureaux de vote.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses informationsLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre la diffusion continue d'une fausse allégation selon laquelle signer les bulletins de vote empêche la fraude électorale. Le bureau du président du scrutin allemand a clarifié que les électeurs ne devaient pas signer leurs bulletins de vote, car cela compromettait le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide.

11:51 Voigt espère une "majorité stable"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a maintenant voté. Il espère que de nombreux Thuringiens exerceront leur droit de modeler l'avenir de leur pays, en prévoyant l'établissement de "relations de majorité stables" pour permettre à l'État de reprendre sa progression.

11:25 Sonneberg connaît une forte augmentation des attaques d'extrême droiteSonneberg, le premier district d'Allemagne dirigé par un politique de l'AfD, a connu une forte augmentation des attaques d'extrême droite signalées. Cela a entraîné le départ de nombreux citoyens de leur travail en raison de menaces perçues. Le nombre d'incidents d'extrême droite a également quadruplé en un an, avec des experts attribuant cela à l'implication de l'administrateur de district de l'AfD.

10:57 Kretschmer exprime ses sentiments au bureau de voteLe Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection de l'État comme "probablement la plus importante depuis 1989". En votant à Dresden, Kretschmer exprime sa gratitude envers ceux qui ont changé leurs habitudes de vote, optant pour la "force forte au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. La CDU de Kretschmer suit de près l'AfD dans les derniers sondages.

10:30 Ramelow reconnaît l'absence de Wagenknecht sur le bulletin de voteLe Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, considère le jour de l'élection comme un "festival de la démocratie" - même si sa réélection devient incertaine. Dans une interview sur ntv, Ramelow explique qu'il ne soutient pas un gouvernement minoritaire et doute de la compétence du BSW. Wagenknecht, bien qu'associée au parti de gauche, n'est pas candidate à cette élection.

09:59 "Pas de sensibilité historique" - un historien regrette la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew exprime son mécontentement quant à la date des élections de l'État de Saxe et de Thuringe le 85ème anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. Loew, le directeur de l'Institut allemand pour les affaires polonaises, a exprimé son opinion à Redaktionsnetz Deutschland (RND), déclarant : "Quiconque a pensé qu'il était une bonne idée de tenir des élections le 1er septembre manque de sensibilité historique."

09:30 "Élection déterminante" : toutes les données sur l'élection régionale de SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour décider qui façonnera le paysage politique du Parlement régional de Dresde à l'avenir. Le CDU pourrait perdre sa position de force dirigeante dans le land pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie cette élection de "cruciale". "C'est tout ou rien."

09:05 Kretschmer accuse le trafic lumineux d'un "coup de vitesse avant l'élection"C'est l'élection en Saxe, et la question est de savoir si le ministre-président Michael Kretschmer prolongera la série de victoires du CDU dans le land. Dans une interview avec ntv, il aborde sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement du trafic lumineux et la guerre en Ukraine.

08:24 L'AfD peut-elle menacer la démocratie ?

Les sondages suggèrent que l'AfD devrait gagner une influence significative dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente une menace pour les institutions démocratiques, comme l'a souligné un groupe de recherche. La règle de droit pourrait ne pas être aussi robuste que les gens le pensent.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

Aujourd'hui, de nouveaux parlements sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU de l'actuel ministre-président Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières projections sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans les deux États allemands de l'Est servent de baromètre pour la coalition du trafic lumineux à Berlin.

Pour le gouvernement actuel de la coalition en Thuringe dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une option post-électorale possible inclurait un gouvernement composé du CDU, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. En Saxe, il est incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conserve encore une majorité. Kretschmer n'exclut pas une alliance avec la BSW. Le parti de la Gauche court le risque d'être évincé du Parlement en Saxe. Le même sort pourrait échoir aux Verts et au FDP en Thuringe.

