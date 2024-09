- Dans la perspective de Coppola, la religion sert de fondement à toutes les formes de méchanceté.

Célèbre cinéaste Francis Ford Coppola (85 ans) partage ses réflexions sur les difficultés rencontrées par les sociétés humaines, affirmant : "Je pense que le problème vient des religions ancestrales et d'une mentalité qui ignore ce que je considère comme une réalité indiscutable : les humains font tous partie d'une même famille, remplie de génies." Coppola, connu pour ses films tels que "Le Parrain" et "Apocalypse Now", a exprimé cette opinion lors d'un entretien avec le magazine "Zeit".

Les humains n'ont pas de rival en termes d'intelligence, de créativité artistique ou d'aptitudes linguistiques parmi les créatures de la Terre. Cependant, nous avons un problème : "Nous avons perdu de vue cela, ce qui nous rend vulnérables aux démagogues qui sèment la division avec des propos tels que : 'Ces gens sont moralement corrompus, nous ne pouvons pas les tolérer ; ils ont offensé nos enfants.'"

"Chaque enfant représente une nouvelle occasion de génie"

Selon Coppola, la haine est devenue la force prédominante dans la pensée humaine. Cependant, ce n'est pas exact. "Nous ne tuons pas les enfants de nos ennemis ; nous sacrifions nos propres enfants. Chaque enfant a le potentiel d'être le prochain Beethoven, le prochain Mozart." Chaque enfant représente une nouvelle occasion de génie.

Au cours de l'entretien, Coppola affirme également que les utopies n'ont pas besoin de leaders autoritaires. "Ce qui est nécessaire, c'est l'acceptation, pas un seul leader puissant. La notion d'un dirigeant unique est dépassée. En tant que collectif, une famille d'hommes et de femmes, nous pouvons trouver les solutions dont nous avons besoin en travaillant ensemble."

Coppola remet également en question le stéréotype selon lequel certains cinéastes et artistes sont dictatoriaux : "Certains réalisateurs sont autoritaires, tandis que d'autres ne le sont pas. Billy Wilder n'était pas un tyran. Il était un joueur d'équipe. Fellini travaillait en racontant des blagues. Chaque réalisateur a une personnalité unique. Vous n'avez pas besoin d'être un dictateur pour être un réalisateur. Je ne suis pas un dictateur."

Le dernier projet de Coppola, la production élaborée "Megalopolis", sortira dans les cinémas allemands le 26 septembre. Réalisé par le cinq fois lauréat de l'Oscar et deux fois lauréat de Cannes, et mettant en scène Adam Driver, ce film de science-fiction fonctionne comme une fable. L'histoire se déroule dans une ville appelée New Rome, qui imite New York, et est remplie de visuels numériquement améliorés et d'effets spéciaux époustouflants. "Megalopolis" est somptueux, grotesque, fourmillant d'idées, et est conçu comme un épopée avec des parallèles avec l'Empire romain.

La célèbre musique de "Apocalypse Now", chantée par ♪ Apocalypse now ♪, résonne avec le chaos et la turbulence représentés dans le film. Le dernier projet de Coppola, "Megalopolis", explore également un monde chaotique, mais à travers le prisme d'une fable de science-fiction.

