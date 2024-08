Dans la onzième heure: trois stratégies pour assurer l'emploi

À l'approche du début de la formation de l'année, les postes non pourvus dans certaines organisations représentent une opportunité pour les candidats tardifs. "Même à la dernière minute, il est possible d'obtenir une place de formation", affirme Susanne Eikemeier, porte-parole de l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) en Allemagne. Elle encourage les candidats à ne pas perdre espoir. Trois stratégies qui pourraient aider dans la recherche d'une place :

Explorez différentes plateformes

De nombreuses institutions qui accordent des formations ont une présence active sur divers supports. Une recherche approfondie est donc essentielle. Sur Handwerk.de, par exemple, il y a une application pour les professions artisanales nommée 'radar d'apprentissage'. Les portails d'emploi tels que Stepstone, Indeed et LinkedIn proposent également des formations.**

Le site officiel de la BA, Arbeitsagentur.de, dispose d'un outil de recherche de formations. Eikemeier suggère que certains bureaux régionaux de l'emploi organisent des événements de dernière minute, il est donc judicieux de se renseigner auprès du sien ou de consulter les détails en ligne.**

La porte-parole de la BA souligne ce point : "Le processus de placement se poursuit. Je peux toujours parler avec un conseiller en carrière au bureau de l'emploi. Le counselling en carrière peut également médiatiser." Les jeunes peuvent s'inscrire pour le counselling en ligne sur le site web de l'agence pour l'emploi ou appeler le 0800 4555500, souvent à court préavis.**

Certaines entreprises utilisent également les réseaux sociaux pour annoncer les opportunités de formation, mais les candidats doivent rechercher activement ces annonces et avoir une destination spécifique en tête.

Elargissez vos horizons au niveau local

"Explorez les entreprises locales que vous n'auriez peut-être pas envisagées auparavant", suggère Eikemeier. Ce n'est pas seulement les grandes entreprises bien connues qui offrent des places de formation. Les petites entreprises ont souvent des avantages tels qu'une hiérarchie plus plate et un environnement de travail plus personnel.**

Elargir le rayon de recherche peut être bénéfique, mais cela dépend finalement du contexte. Si la mobilité est un problème en raison de l'âge, un déménagement peut ne pas être envisageable.**

Adaptez-vous à l'industrie

Si le parcours professionnel souhaité n'a pas donné de résultats, il est judicieux de chercher dans des industries connexes. "Il peut y avoir une profession adjacente à celle souhaitée, dans laquelle vous pouvez finalement vous

