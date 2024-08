- Dans la nature sauvage de la RTL, la résilience diminue - un autre point de départ.

Le "Belmondo de l'Est" est en Sécurité : RTL Sauve l'Acteur Winfried Glatzeder ("Paul et Paula") de la Jungle d'Été. Dans l'épisode du jeudi de "Je suis une Star - La Confrontation des Légendes de la Jungle" sur RTL+, Sonja Zietlow surprend le senior du camp le matin en lui disant : "Nous vous apprécions beaucoup. Vous êtes une star - faites vos bagages et partez !"

Le plus âgé des campeurs allemands, à 79 ans, avait été marqué comme "Non-légende" par les autres célébrités avec une combinaison de camaraderie et de pitié. Bien que beaucoup aient préféré voter Giulia Siegel, ils ont finalement aidé Glatzeder à quitter la jungle. L'acteur a sauté de joie. RTL avait exprimé des préoccupations quant à savoir s'ils allaient vraiment suivre la nomination ou laisser l'ancienne star de DEFA coincée dans la jungle.

"C'était une sacrée aventure", a déclaré l'acteur de caractère. "Je vous le dis, c'était une aventure. Et pour être honnête, il faut être un peu fou. Je préviens tout le monde, ne faites pas ça, c'est difficile. C'est épuisant. Vraiment épuisant."

Le Secret de Giulia Siegel

Entre-temps, l'oxygène a commencé à manquer pour Giulia Siegel. Le mannequin Georgina Fleur était son seul soutien. Siegel avait fait un geste généreux sans que les autres ne le sachent. La fumeuse invétérée avait accepté de renoncer temporairement à ses cigarettes pour RTL et de rendre les objets de luxe confisqués au camp. Siegel a gardé sa bonne action secrète.

La sagesse de sa discrétion est devenue apparente quelques heures plus tard. Zietlow a informé les participants du camp de l'acte généreux de Siegel. La réponse : de la suspicion de tous côtés. La star de la télé-réalité Gigi Birofio a exprimé ses doutes à la caméra RTL hors écran : "Est-ce du lèche-bottes ou du vrai ?" Son verdict : "Giulia est une sangsue totale."

Même l'ancien footballeur Legat a haussé un sourcil à nouveau : "Je suppose que c'était un coup stratégique." Et la principale concurrente de Siegel, Kader Loth : "Je n'y crois pas de la part de Giulia." Il se passe quelque chose, et les "stars" de la jungle sud-africaine ont encore la moitié de leur temps devant eux.

La querelle des "Frères"

Cette fois, le défi de la jungle (les stars devaient se lancer et se rattraper les unes les autres par-dessus un gouffre) avait un objectif principal : réconcilier les "Frères" en conflit Eric Stehfest ("Bons moments, mauvais moments") et Birofio. Stehfest avait accusé son ami du camp de manquer de respect envers les personnes âgées ou Glatzeder et l'avait nommé à l'élimination pour des raisons éducatives.

La vue à couper le souffle dans le gouffre profond et le résultat relativement réussi de six étoiles ont conduit à une réconciliation digne d'une histoire d'amour "Bravo". Gigi : "Ton cœur a-t-il aussi fait du breakdance ?" Eric : "Mon cœur battait la chamade parce que je savais que tu étais de l'autre côté. Comme un battement de cœur." Gigi : "Maintenant tu es mignon à nouveau. J'aime ça." Eric : "Je suis désolé de t'avoir appelé idiot."

Et quoi d'autre ? Georgina Fleur ne cuisine qu'à la maison avec de l'eau en bouteille de peur des germes. Stehfest a parfois lutté contre la paranoïa lorsque les gens lui lancent des regards étranges. Le mannequin Sarah Knappik a envisagé de partir en raison d'une petite crise parce que Giulia Siegel l'avait accusée d'avoir des attitudes de la Stasi.

Sous Glatzeder, qui possédait probablement la plus grande connaissance générale et l'expérience de la vie dans le camp, son entourage était déstabilisé par sa déclaration : "Les haricots ne causent pas seulement des gaz, mais affectent également les niveaux d'hormones dans le corps." Cela pourrait expliquer de nombreux événements étranges dans ce camp.

