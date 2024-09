Dans la dernière tentative, Hiltrop assure la victoire avec la dernière balle.

Il y a trois ans, Hiltrop, tireuse d'élite, a remporté l'or à Tokyo avec un fusil à air. Récemment, elle est de retour sur la plus haute marche du podium, mais cette fois, elle a changé d'équipement. Entre-temps, l'athlète allemande âgée a eu plus de mal. Il semble que son cheval n'ait pas supporté la pression.

Le tir décisif a scellé son destin. La tireuse sportive Natascha Hiltrop est sortie vainqueur, remportant la première place lors des Paralympiades. C'est la troisième médaille d'or pour l'équipe d'Allemagne en France. La jeune femme de 32 ans de Bonn a réussi à surpasser la slovène Vadovicova avec le fusil à petit calibre. "Je suis épuisée, mais encore incroyablement ravie et soulagée", a déclaré Hiltrop. Elle avait remporté l'or il y a trois ans à Tokyo, mais avec un fusil à air.

Alors qu'elle était en sixième position après les qualifications, Hiltrop a mené pendant une grande partie de la finale. Cependant, elle a été dépassée par Vadovicova. Puis, Vadovicova a commis une erreur, permettant à Hiltrop de la dépasser avec son dernier tir. "Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est tout simplement incroyable", a loué l'entraîneur national Krenn.

Schmidberger vise une deuxième médaille en tennis de table

L'athlète paralympique la plus âgée d'Allemagne, Dresing, a manqué de peu une médaille au début des épreuves équestres. La sexagénaire a terminé quatrième en classe II avec Dooloop. Elle a été devancée par une maigre marge de 0,311 % pour la médaille de bronze. "Je suis un peu déçue, mais d'un autre côté, je suis fière de pouvoir encore faire ça", a déclaré Dresing. "Il y avait un bruit assourdissant dans les tribunes ici, et mon cheval n'a pas apprécié la piste d'entraînement. Il était toujours distrait, très nerveux et anxieux."

L'équipe de basket en fauteuil roulant vise sa première médaille depuis 1992. Ils ont battu l'Espagne 57:49 (26:19) et joueront en demi-finales jeudi. "Formidable. En défense, nous avons livré une performance exceptionnelle contre une des meilleures équipes offensives du monde. Nous les avons vraiment usés", a loué l'entraîneur Engel.

Le joueur de tennis de table Schmidberger n'est pas un novice en matière de médailles. Avec une victoire 3-0 contre le Français Merrien, le joueur en fauteuil roulant de Borussia Düsseldorf s'est qualifié pour les demi-finales et est assuré d'au moins une médaille de bronze. "Ça continue jeudi. Je pense que je suis difficile à battre", a déclaré le jeune homme de 32 ans. Il avait déjà remporté l'argent en doubles avec Baus.

